Este viernes habrá acción en el Socios Fundadores y en el gimnasio Diego Simón.

El básquet local continúa con más torneo Clausura

¿La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) continuará este viernes con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, en el Socios Fundadores se jugarán dos partidos. Primero se medirán los U-15 de Gimnasia “Naranja” y Gimnasia “Blanco”. José Bova y Micaela Moncalieri serán los árbitros.

Y a continuación se enfrentarán Gimnasia y Escuela Municipal Pueyrredón en Primera Masculino. Los jueces del partido serán José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

Por su parte, en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, La Fede Deportiva recibirá a Petroquímica, también en Mayores Varones. Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo serán los jueces del encuentro.

Siguiendo con la actividad, el fin de semana se disputará una nueva fecha del certamen en categorías formativas.

Este sábado, la actividad se concentrará en el Socios, Cemento Comodoro y Náutico Rada Tilly. Mientras que el domingo, habrá acción únicamente en cancha del “Aurinegro”.

Programa

VIERNES 7

En el Socios Fundadores

20:00 U-15: Gimnasia "Naranja" vs Gimnasia "Blanco". Árbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

LUNES 10

En el Socios Fundadores

20:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

SABADO 8

En el Socios Fundadores

15:00 U-15: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

16:30 U-13: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Mario Contrera y Miguel Muñoz.

18:00 U-17: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

16:30 U-13: Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

18:00 U-17: Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-11: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Naranja". Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

19:30 U-15: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Naranja". Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

DOMINGO 9

En Náutico Rada Tilly

15:00 U-15: Náutico Rada Tilly "Negro" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Axel Catalán y Enzo Cárcamo.

16:30 U-11: Náutico Rada Tilly "Negro" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Alvarez y Enzo Cárcamo.

18:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.