El básquet femenino de Chubut se concentró en Puerto Madryn

El preseleccionado trabajó en doble turno con 15 jugadoras convocadas de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel.

Durante el viernes, sábado y domingo, Puerto Madryn fue sede de una nueva concentración del seleccionado de básquet femenino U-17, que se prepara para afrontar este año, los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, que se desarrollarán del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.

El preseleccionado femenino, dirigido por Facundo Asmus y Laura Villagrán, trabajó en doble turno, con 15 jugadoras convocadas de distintos clubes de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel.

Las prácticas se llevaron adelante en los clubes Guillermo Brown y en Ferrocarril Patagónico, donde se aprovechó la oportunidad para disputar un encuentro amistoso ante la Primera división del conjunto azulgrana.

De este modo, el seleccionado femenino va ultimando detalles de cara a la contienda binacional y tras este encuentro, el cuerpo técnico definirá el corte final y a quienes serán las 12 representantes chubutenses en La Pampa.