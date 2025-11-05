El dueño de casa jugará este miércoles en U11 y luego en Primera Masculino, en ambos casos ante Escuela Municipal Pueyrredón.

El básquet tiene acción en la CAI

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este miércoles con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la acción tendrá lugar en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, donde el dueño de casa se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón.

El primer partido, que corresponde a la categoría U11, será arbitrado por Micaela Moncalieri y Miguel Muñoz.

Mientras que luego se enfrentarán en Primera Masculino, en partido que será controlado por José Bova, Guillermo Fernández y Mario Contrera.

El viernes, mientras tanto, continuará la actividad tanto en el Socios Fundadores -donde habrá doble programación- como en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi.

Programa

MIERCOLES 5

En Comisión de Actividades Infantiles

19:30 U-11: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Micaela Moncalieri y Miguel Muñoz.

21:30 Primera Masculino: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Mario Contrera.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

VIERNES 7

En el Socios Fundadores

20:00 U-15: Gimnasia "Naranja" vs Gimnasia "Blanco". Árbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

LUNES 10

En el Socios Fundadores

20:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva.

(*) Planilla oficial de la ACRB.