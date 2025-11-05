El básquet tiene acción en la CAI

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este miércoles con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025.
En ese contexto, la acción tendrá lugar en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, donde el dueño de casa se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón.
El primer partido, que corresponde a la categoría U11, será arbitrado por Micaela Moncalieri y Miguel Muñoz.
Mientras que luego se enfrentarán en Primera Masculino, en partido que será controlado por José Bova, Guillermo Fernández y Mario Contrera.
El viernes, mientras tanto, continuará la actividad tanto en el Socios Fundadores -donde habrá doble programación- como en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi.
Programa
MIERCOLES 5
En Comisión de Actividades Infantiles
19:30 U-11: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Micaela Moncalieri y Miguel Muñoz.
21:30 Primera Masculino: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Mario Contrera.
(*) Planilla oficial de la ACRB.
VIERNES 7
En el Socios Fundadores
20:00 U-15: Gimnasia "Naranja" vs Gimnasia "Blanco". Árbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.
21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: José Bova, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.
LUNES 10
En el Socios Fundadores
20:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).
21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.
En Comisión de Actividades Infantiles
21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva.
(*) Planilla oficial de la ACRB.