El club del barrio porteño de Caballito llegó a un invicto de seis partidos y es su mejor comienzo en el certamen. El escolta, por su parte, escaló al cuarto lugar del ránking de máximos tripleros.

Ferro y Schattmann, hacedores de historias en la Liga Nacional

La Liga Nacional 2025-2026 escribe, semana a semana, historias. Los protagonistas de la sexta ventana son un club, Ferro Carril Oeste, y un jugador, Leonel Schattmann, quienes quedaron marcados para siempre en diferentes apartados y aún pueden seguir mejorándolo.

El Verdolaga tiene un inicio de temporada histórico y manda invicto. Con la victoria ante Obras Sanitarias 96 a 83 en el Héctor Etchart, firmó su mejor arranque en la competencia de la que es uno de los equipos más emblemáticos. Los dirigidos por Federico Fernández mantienen un nivel altísimo, con un equipo que combina experiencia, intensidad y una clara identidad colectiva. Así, está invicto y se consolida entre los protagonistas del torneo con una gran versión: solidez en defensa, buena circulación de pelota y respuestas en todos los nombres.

Schattmann, que días atrás se convirtió el sexto jugador con más partidos en la historia del torneo, ahora escaló al cuarto lugar entre los máximos tripleros con 1694 convertidos Con seis anotados en el triunfo de San Martín de Corrientes sobre Argentino de Junín más otro en la victoria ante Quimsa, superó a Diego Cavaco (1688) y Marcelo Milanesio (1690). Su próximo objetivo es Juan Espil, que ocupa el tercer lugar con 1751 conversiones. De sostener cierta regularidad, podría alcanzarlo en este mismo torneo.

Con más de 20 temporadas en la élite, Schattmann no solo se ha ganado un lugar entre los máximos protagonistas de todos los tiempos, sino que mantiene una vigencia asombrosa. Su constancia, profesionalismo y mentalidad competitiva lo convirtieron en un verdadero emblema de la competencia: debutó en 2003 con Atenas de Córdoba, y más de dos décadas después sigue brillando con la camiseta de San Martín de Corrientes.

Top 10 histórico de triples en la Liga Nacional

1. Leonardo Gutiérrez - 2273

2. Eduardo Dominé - 1945

3. Juan Espil - 1751

4. Leonel Schattmann - 1694

5. Marcelo Milanesio - 1690

6. Diego Cávaco - 1688

7. Juan Manuel Rivero - 1511

8. Paolo Quinteros - 1498

9. Esteban Pérez - 1462

10. Facundo Sucatzky - 1462

Resultados de la semana 6 de La Liga Nacional 2025-26

Quimsa 86 / Independiente de Oliva 83.

Ferro Carril Oeste 96 / Obras 83.

Atenas 65 / Oberá 79.

San Lorenzo 85 / Racing de Chivilcoy 83.

Unión 77 / Boca Juniors 100.

San Martín 94 / Argentino 78.

Independiente de Oliva 83 / Oberá 84.

Regatas Corrientes 77 / Argentino 50.

Platense 101 / San Lorenzo 78.

Instituto 70 / Oberá 68.

San Martín 79 / Quimsa 69.

Quinteto ideal – Semana 6

Lucas Faggiano - Boca (1-0) 14 puntos, 9 asistencias y 22 de valoración.

Brandon Robinson - Quimsa (1-0) 18 puntos, 8 rebotes y 25 de valoración.

Leonel Schattmann - San Martín (1-0) 24 puntos, 6/7 triples y 7 rebotes.

Alejandro Diez - Ferro (1-0) 25 puntos, 9/9 T2 y 35 de valoración.

Lautaro Berra - San Martín (1-0) 21 puntos, 8/9 dobles y 28 de valoración.

Fixture de la semana 7

Martes 4/11 – 21:30 | Independiente de Oliva vs La Unión; Báquet Pass.

Martes 4/11 – 21:00 | Gimnasia vs Boca Juniors; Básquet Pass.

Miércoles 5/11 – 21:00 | Regatas vs Quimsa: Básquet Pass.

Jueves 6/11 – 20:05 | Atenas vs La Unión; DSports.

Jueves 6/11 – 22:10 | Peñarol vs Boca Juniors; TyC Sports.

Jueves 6/11 – 21:00 | Gimnasia vs San Lorenzo; Básquet Pass.

Viernes 7/11 – 22:00 | Olímpico vs Unión; Básquet Pass.

Sábado 8/11 – 20:30 | Regatas vs Argentino; Básquet Pass.

Domingo 9/11- 20:00 | Racing vs Platense; Básquet Pass.

Domingo 9/11 – 20:30 | Gimnasia vs Regatas Corrientes; Básquet Pass.

Domingo 9/11 – 21:00 | Quimsa vs Unión; Básquet Pass.

Lunes 10/11 – 20:30 | Obras vs San Martín; Básquet Pass.