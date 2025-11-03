Petroquímica se despidió del Prefederal con una victoria

El “Verdolaga” venció a Náutico Rada Tilly 70-53 en su última presentación por la fase regular de la competencia. Ferro de Madryn es el último clasificado al Final Four.

Petroquímica de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo de visitante a Náutico Rada Tilly por 70-53 y de esa manera cerró su actuación en la fase regular del Torneo Prefederal de básquet de la rama masculina.

De esa manera, el elenco que dirige Juan Carlos Morel terminó su participación en el certamen con dos victorias y en el último puesto de la Zona Sur, donde sufrió ocho derrotas.

En el “Verdolaga” se destacó Germán Azcurra, quien fue el máximo anotador del juego con 25 puntos, bien acompañado por Bruno Leonori con 15 tantos, 4 rebotes y 6 asistencias y Sebastián Sosa, quien fue autor de 10 unidades, bajó 15 rebotes y dio 4 pases gol.

Por el lado del “Aurinegro”, Pablo Soto Solís aportó 15 puntos, con 3 asistencias y 2 recuperos, Tomás Musotto marcó 10 unidades con 6 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos, mientras que el pivote Diego Romero, terminó el juego con 10 tantos, 16 rebotes, 2 asistencias y una tapa.

Mientras tanto, en el Socios Fundadores, Ferrocarril Patagónico le ganó otra vez a Hispano Americano de Río Gallegos por 85-76 y de esa manera se clasificó para jugar el Final Four.

Joaquín González, autor de 19 puntos y una tapa, fue uno de los destacados en el triunfo madrynense. También fueron clave los aportes de Tomás Martín (16 tantos y 8 rebotes), Santiago Avendaño (14 unidades) y Emiliano Sombra (13 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 2 recuperos y una tapa).

Agustín Acosta con 19 puntos, 3 asistencias y 5 recuperos, Joel Almonacid con 17 tantos y Yuthiel Da Silva con 13 unidades, fueron los mejores del equipo de la capital santacruceña, que de esa manera terminó su participación en la actual edición del certamen.

De ese modo, los clasificados para jugar la próxima instancia en Trelew son el local Huracán, Náutico, La Fede Deportiva y Ferro.

La fase regular del Torneo Prefederal culminará este miércoles cuando Náutico reciba a La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia.

Panorama

DOMINGO 2

En el Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia

- Hispano Americano 76 / Ferrocarril Patagónico 85.

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 53 / Petroquímica 70.

MIERCOLES 5

- 21:00 Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.