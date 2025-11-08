Derrotó 90-71 a Petroquímica por una nueva fecha del torneo de Primera Masculino. Gimnasia venció a Escuela Municipal Pueyrredón 83-53 y es escolta.

La Fede sigue arriba en el Clausura de básquet

Con dos partidos de Primera Masculino y uno de U-15, se disputó este viernes una nueva fecha del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, en el gimnasio “Diego Simón”, La Fede Deportiva superó a Petroquímica por 90-71 y con ese resultado, se afirmó en la punta del campeonato.

En el “Bordó”, brilló el ala pívot Ezequiel Bidondo, quien fue autor de 24 puntos, con 6 rebotes y 4 tapas.

También fueron vitales los aportes de Catriel Aredes con 17 tantos, de Alejo Fernández con 10 unidades y de David Fric, que anotó 9 puntos y tomó 8 rebotes.

En el “Verdolaga”, mientras tanto, se destacaron Germán Azcurra, goleador del juego con 27 puntos, mientras que Bruno Leonori marcó 14 tantos.

En el otro partido que se jugó, Gimnasia y Esgrima superó con amplitud a Escuela Municipal Pueyrredón por 83 a 53, y se ubica en el segundo puesto del torneo.

Además, por la categoría U-15, Gimnasia “Blanco” superó a Gimnasia “Naranja” por 83-40. Ambos partidos se jugaron en el Socios Fundadores.

La acción continuará este lunes en dos escenarios de juego. En el Socios, Gimnasia se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón en Primera Femenino y luego, el “Verde” recibirá a Náutico Rada Tilly en Mayores Varones.

Por su parte, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa, se las verá con el puntero La Fede Deportiva, que se prepara para afrontar en Trelew el Final Four del Torneo Prefederal.

…………………..

Panorama

VIERNES 7

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Naranja" 40 / Gimnasia "Blanco” 83 (U-15).

- Gimnasia y Esgrima 83 / Escuela Municipal Pueyrredón 53 (Primera Masculino).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 90 / Petroquímica 71 (Primera Masculino).

LUNES 10

En el Socios Fundadores

20:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: CAI vs La Fede Deportiva.

(*) Planilla oficial de la ACRB.