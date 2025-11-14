Será este sábado desde las 18. La Fede Deportiva jugará con el invicto Huracán de Trelew y luego Náutico Rada Tilly se medirá con Ferro.

En el Valle se juega el Final Four del Torneo Prefederal

El gimnasio Atilio Viglione de Trelew, será este fin de semana el escenario de las semifinales -Final Four- de la Zona Sur del Torneo Prefederal de básquetbol, de la categoría masculino, que organiza la Confederación Argentina (CAB).

En ese contexto, desde las 18, se medirán el invicto Huracán de Trelew -fue el único que ganó los diez partidos de la fase regular- y La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia, que terminó cuarto con cuatro victorias y seis derrotas.

Luego de ese partido, desde las 21, se jugará la segunda semifinal. Náutico Rada Tilly, que terminó segundo con seis triunfos y cuatro derrotas, se medirá ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, quien fue el último clasificado, terminando en el tercer escalón con cinco éxitos e igual número de caídas.

Los ganadores de estas semifinales, jugarán al día siguiente por el título de la Zona Sur, mientras que los perdedores disputarán el tercer puesto.

……………

Programa

SABADO 15

18:00 Huracán (Trelew) vs La Fede Deportiva (Comodoro Rivadavia).

21:00 Náutico Rada Tilly vs Ferrocarril Patagónico (Puerto Madryn).

DOMINGO 16

16:00 Tercer puesto.

19:00 Final.