Petroquímica recibe este viernes a La Fede, mientras que Náutico se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón por una nueva fecha de Primera Mujeres.

El básquet femenino tiene acción en Kilómetro 8 y en Rada Tilly

Con dos partidos, este viernes desde las 21:30 continuará desarrollándose la fase regular del torneo Clausura de básquetbol de Primera división de la rama femenina.

En ese contexto, en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Petroquímica recibirá a La Fede Deportiva. Los árbitros del partido serán Rodrigo Reyes, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

Mientras que en Náutico Rada Tilly, Escuela Municipal Pueyrredón se enfrentará con el dueño de casa. Los jueces de ese encuentro serán Facundo Iza, Mario Contrera y Micaela Moncalieri.

El fin de semana, mientras tanto, se disputará una nueva fecha del certamen para las categorías formativas. Este sábado, la actividad se concentrará en el Socios Fundadores, en el “Cemento” y en Náutico. Mientras que el domingo, habrá partidos en el gimnasio Diego Simón de La Fede y en el Socios, del club Gimnasia.

Panorama

MARTES 11

En el gimnasio Diego Simón

- La Fede Deportiva 61 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 37 (U-11 Femenino).

- La Fede Deportiva 28 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 41 (U-15 Femenino)

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 48 / Petroquímica 63 (U-15 Femenino).

MIERCOLES 12

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Escuela Municipal Pueyrredón 28 / Petroquímica 87 (Primera Femenino)

- Escuela Municipal Pueyrredón 60 / Petroquímica 85 (Primera Masculino).

JUEVES 13

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 44 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 27 (U-17 Femenino).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 71 / Petroquímica 24 (U-13 Femenino).

- Gimnasia 65 / Petroquímica 55 (U-17 Femenino).

VIERNES 14

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitro: Facundo Iza, Mario Contrera y Micaela Moncalieri.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Kmm 8

21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

SABADO 15

En el Socios Fundadores

15:00 U-11: Gimnasia "Naranja" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Axel Catatán y Micaela Moncalieri.

17:00 U-15: Gimnasia "Naranja" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieeri.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:30 U-11: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

17:30: U-13: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Miguel Muñoz.

19:00 U-17: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

19:00 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

DOMINGO 16

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:00 U-15: La Fede Deportiva "Blanco" vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

16:30 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

18:00 U-17: La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

15:00 U-11: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

17:00 U-13: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

18:30 U-15: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Mario Contrera.