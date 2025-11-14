Ramón Clemente le reclama millonaria deuda a Tinelli

Se trata del jugador de básquet de Puerto Rico que fuera contratado por San Lorenzo cuando el locutor fue vicepresidente del club y luego presidente entre 2019 y 2022.

En medio del conflicto familiar que vive Marcelo Tinelli tras el posteo de su hija Juanita y el complicado panorama económico que enfrenta, se conoció de otro caso de una importante deuda que tiene el conductor.

Se trata del jugador de básquet de Puerto Rico, nacido en Estados Unidos, Ramón Clemente, quien años atrás fue contratado por el conductor para el primer equipo de San Lorenzo en la etapa donde fue primero vicepresidente del club y luego presidente entre 2019 y 2022, y que desde su salida del club insiste en una deuda que el animador mantiene con él.

Según detalló Matías Vázquez en Puro Show (El Trece), la suma que el deportista le reclama a Tinelli ascendería a los 500 mil dólares. "Hablé con él y está enojadísimo y me derivó con su abogado que me pasó la denuncia", precisó el conductor. En la conversación que tuvo por privado con Clemente, el jugador le detalló:

"Tinelli me debe dinero desde 2019 durante la temporada de invierno y suspendieron los pagos. Me dijeron que me pagarían todo cuando regresara a Estados Unidos. No, los intereses se acumulan y sigo sin recibir ningún pago". Y agregó sobre el reclamo del jugador de básquet al conductor: "La denuncia es contra en club en un principio pero después está la firma de Fabián Scoltore, que es el escribano que es mano de derecha de Tinelli, entonces todo se traslada a ese periodo de contratación donde la plata la ponía Tinelli".

El propio Ramón Clemente expuso la situación nuevamente en las últimas horas a través de su cuenta en X donde apuntó directamente contra Tinelli por la deuda y por bloquearlo de las redes ante su reclamo que ya lleva varios años y separando al club del conflicto. "Que alguien le diga a @cuervotinelli que me desbloquee y me pague mi dinero. Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios!", indicó indignado.

Y en otro mensaje expresó junto al trofeo de uno de los títulos conseguidos: "San Lorenzo Gracias por todos. Gracias Argentina por tu apoyo. No me debes nada, pero el cariño siempre ha sido sincero".