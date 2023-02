Petroleros se movilizan a Rawson por la apertura de importaciones

Este miércoles, miembros del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut se movilizarán a Rawson para pedirle al gobernador Mariano Arcioni que gestione una reunión urgente con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. ¿El objetivo? Que se habilite la importación de equipos para la región.

La falta de insumos comienza a ser un tema crítico en la Cuenca San Jorge y el gremio que conduce Jorge Avila advirtió que si la situación se prolonga podría generar la paralización de la actividad. Capsa fue una de las operadoras que denunció falta de herramientas para continuar sus operaciones en Chubut.

La marcha hacia la capital provincial fue aprobada en el plenario del sindicato de petroleros de base y será clave para diagramar la actividad de los próximos meses. Los sindicalistas buscarán reunirse con Arcioni antes de que se lleve a cabo la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Chubut.

“Las empresas de operaciones especiales nos anunciaron que no tienen herramientas para hacer las operaciones de cementación porque no se trajo el material para hacerlo. Dentro de poco, muchas de esas empresas no van a tener material en la cuenca y lo que va a producir es un paro de actividades porque no va haber maquinaria disponible. Eso nos va a poner en una situación crítica”, advirtió Avila en diálogo con La Voz del Sindicato.

El objetivo que persigue el gremio de petroleros de base es que Arcioni exponga en un nivel superior los problemas que existen en la Cuenca del Golfo San Jorge para continuar con las operaciones hidrocarburíferas.

“No estamos pidiendo material de primera, ni que sea todo nuevo. Lo que estamos pidiendo es que se permita traer las herramientas para seguir sacando el petróleo viejo y maduro, como dicen que es, pero que a la Argentina le ha ayudado a salir adelante en distintas crisis”, subrayó el dirigente gremial.

En tanto, el sindicato ya decidió un plan de acción. “Queremos una mesa para poder encontrar un camino que podamos seguir y si no lo logramos así, lo que se ha decidido en el plenario de comisión directiva es un paro total de actividades a partir del 22 de marzo que va a involucrar a toda la ciudad”, señaló Avila.

La medida de fuerza involucraría a todos los gremios que están vinculados con la industria petrolera. “Hemos estado conversando con los demás sindicatos porque es una situación difícil. Hoy creo que nos tiene que encontrar a todos unidos”, concluyó el dirigente sindical.