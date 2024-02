Pettovello no recibió a los pobres, pero firmó un acuerdo con iglesias evangélicas

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no recibirá a los manifestantes que realizan una “fila del hambre” en los alrededores de su oficina, ubicada en Carlos Pellegrini y Juncal. La “fila del hambre”, se fue extendiendo a la largo de la mañana. Estaba conformada por dirigentes y asistentes a comedores y merenderos de movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, Somos/Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En un comunicado a través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano informó que “los comedores que soliciten fondos deben hacerlo a través de los canales oficiales y cumpliendo los requisitos correspondientes”.

La semana pasada, un grupo de manifestantes llegaron al mismo lugar encabezados para reclamar por las “ollas vacías”. Se habían acercado también a su oficina y a hipermercados para reclamar comida. La ministra instaló una mesa fuera de su despacho, se acercó a la vereda y les dijo que ella misma los anotaría “uno por uno” en una lista para hacerles llegar de manera personalizada, los alimentos sin pasar por las organizaciones sociales. Los dirigentes rechazaron el convite y hoy elevan la apuesta.

H6FKLVRUCBB6RB7PNZWERDFM7Q.avif

“La ministra no hizo honor al compromiso del día jueves que recibiría uno por uno quienes están en situación alimentaria. La vamos a seguir esperando en ‘la fila del hambre’, compañeros y compañeras de la UTEP que asisten a comedores y merenderos, pero también de muchos merenderos comunitarios que no están en el marco de la UTEP pero que también le reclaman reclaman a Capital Humano una respuesta urgente porque tiene pisada las partidas alimentarias. Desde que asumieron el gobierno, la ministra Pettovello, no ha dado ninguna respuesta a la urgencia alimentaria, al contrario, lo único que ha hecho fue reaccionar de forma violenta como la prepotencia con la que se manejó el jueves pasado y la situación de violencia de represión contra los que nos manifestábamos en este mismo lugar”, opina ante Infobae Johanna Duarte, secretaria gremial de la UTEP y recuerda que “esta jornada de protesta se está dando en todo el país”.

Norma Morales, secretaria adjunta de esa misma organización sostuvo que “más de 10 mil personas se acercaron a la oficina de la ministra Pettovello para que los atienda uno por uno, como ella quería, pero nunca apareció, ni siquiera vino a trabajar”. Y agregó: “Este ministerio de ‘Capital inhumano’ no sólo deja sin alimentos a los comedores sino que tampoco da la cara a quienes hoy solo comen una vez al día, con suerte. Vamos a venir las veces necesarias hasta que haya una respuesta frente a la necesidad y urgencia alimentaria que atraviesan millones de familias en los barrios populares”, cerró Morales.

Por su parte, Daniel Menéndez, en diálogo con Infobae entendió que “la fila del hombre” que estima es de 30 cuadras, “expresa lo grotesco de la del planteo de la ministra respecto de cómo resolver el problema que han generado por la discontinuidad de la entrega de alimentos”, para el ex funcionario de Desarrollo Social, los funcionarios de Javier Milei están “enfrascados en un ajuste que se expresa en el cambio de normativa de cómo llevar adelante la provisión de alimentos, pero que en el fondo es que al ritmo que vamos, el presupuesto de entrega de alimentos lo van a llevar a cero”. Menéndez también reclamó “diálogo” con los funcionarios de Capital Humano y un “reconocimiento ante la necesidades de la gente y los niveles de pobreza”.

Esta mañana, y mientras la cola de personas que asisten a comedores y merenderos se sumaban a la protesta de la UTEP frente al ministerio de Capital Humano y la oficina de la funcionaria, Pettovello, y De La Torre, firmaron el convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación “Promesa Eterna”. Dicho convenio será para la compra de módulos alimentarios con los cuales se asistirá a 36.150 personas en los 723 puntos de entrega de Aciera. El monto invertido por el Ministerio de Capital Humano será de $177.500.000.

Esta red de comedores, según explicaron de la ex cartera de Desarrollo Social, “brinda asistencia a niños, ancianos y personas con discapacidad, además, coordinan hogares para niños y adolescentes en riesgo, asistencia a familias vulnerables, ofrecen educación accesible y organizan eventos educativos y campañas sociales”.

“Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, dijo la ministra Sandra Pettovello sobre la concentración de personas sobre la vereda de su oficina y del ministerio.

Fuente: Infobae