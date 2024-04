Piden dadores de sangre para un conocido poeta de Comodoro

Familiares y amigos de Juan Cárdenas, solicitan dadores de sangre A (-) y 0 (-), para el paciente Juan Segundo Cárdenas, más conocido como “Juanano”, poeta, y quien fuera coordinador de Arte popular en los barrios, en Comodoro.

El poeta y escritor comodorense, fue parte del ciclo de Trovadores Patagónicos, donde brindaban recitales de música y poesía “La Paloma”, mítico barrio de la ciudad, que reunió a artistas vinculados entre sí por la calidad estética de sus producciones y por haber nacido en este mítico barrio de Comodoro.

¿COMO AYUDAR?

Los que puedan donar, se pueden acercar a la Clínica del Valle, banco de sangre, por calle Ameghino 1er. piso de 8:00 a 10:00 hs.

Es necesario llevar DNI y concurrir con un desayuno ligero, libre de lácteos. Tener de 18 a 55 años, no padecer de enfermedades infectocontagiosas, no haber tomado antibióticos en los últimos 15 días y si toma algún medicamento informar antes de donar. No haberse realizado cirugías, ni tatuajes, ni perforaciones, en el último año.