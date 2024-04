David Rodríguez ya tiene su año proyectado

David Rodríguez, quien hace muy poco ganó el Maratón de Caracas (Venezuela) con un tiempo de 2h21’21”, estuvo reunido con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, renovando su apoyo en su carrera deportiva. Su próximo compromiso serán los 10K de Fiestas Mayas.

El atleta nacido en Esquel, pero radicado en Comodoro Rivadavia desde hace años, donde formó una familia, está feliz por el momento que está viviendo en lo deportivo.

“Este año comenzamos muy bien, si bien el año pasado cerramos con el maratón y participación del Campeonato Argentino de 10k en San Isidro. Nos pusimos en una larga pretemporada, el objetivo era buscar la marca para los Juegos Olímpicos, pero por diferentes razones desistí de eso. La razón, fue no conseguir un cupo para correr en Europa. Pero por ser el mejor argentino del maratón de Buenos Aires me invitaron a correr el Maratón de Caracas. Había iniciado una pretemporada muy buena que me llevó a estar hoy en un gran nivel, el entrenamiento fue dando sus frutos en diciembre, enero y febrero”, aseguró.

BUSCANDO MEJORAR SU MARCA EN MARATON

Con respecto al apoyo renovado del Ente Comodoro Deportes y su planificación, el destacado mediofondista y fondista nacional aseguró: “en marzo logré un tiempazo en Cipolletti (Río Negro) de 29’39” en los 10k, con un cuarto puesto. Dos semanas después estuve en Caracas (Venezuela), donde gané. Completamos con los 10 de Adidas, consiguiendo un buen resultado”.

Asimismo, adelantó: “el año ya está proyectado en carreras. El 25 de mayo, Fiestas Mayas, en junio corro los 20 km en pista, que el año pasado no gané. En agosto quiero tirar el Campeonato Nacional de Cross o 21k de Buenos Aires, pero como objetivo final será el Maratón de Buenos Aires, que es Campeonato Sudamericano. Me voy sintiendo cómodo en la distancia, le agarré la mano a la hidratación, suplementación, eso es lo que quiero hacer en Buenos Aires. En maratón tengo 2h17’, pero sé que tengo más para dar”.

“Presentarle todo esto a Hernán, que es de primer nivel, su apoyo te da tranquilidad. En años anteriores he corrido por dinero y te da desgaste físico y no se llega bien. Ahora se trata de clasificar, no es que me inscribo y voy, si quiero estar en un campeonato Mundial el próximo año se trata de clasificaciones, igual que el Sudamericano. Uno se pone al máximo nivel y se expone con seriedad y continuidad. El agradecimiento para Hernán Martínez, a principios de año cuando comenzamos con esto ya me dijo que tendría el apoyo”, aseguró Rodríguez.