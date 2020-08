Piden a los vecinos que hagan las denuncias

Fabián Puratich afirmó en Cadena Tiempo que “particularmente hemos insistido en que no se habilitarán las reuniones. Ahora está la posibilidad de multar si se viola la ley. Hoy lo que pasa en las casas es responsabilidad individual. Pero estará en los vecinos la posibilidad de denunciar para evitar que se sigan haciendo esos encuentros grandes como lo que pasó en Playa Unión el fin de semana. Demostramos claramente por lo que nos contaron los pacientes cómo se habían contagiado. Lo publicitamos, Nación tomó esto también y se llega a este extremo de sacar este decreto para prohibirlo cuando debería primar la conciencia. Con el fin de vivir lo más normal, se pierde el eje de que es una enfermedad que en muchos transcurre como una gripe y nada más y en otras personas arrastra consecuencias graves”.

“Lo que ve en la calle, en las reuniones es gente joven, que después contagian a la gente grande. Esa cadena es la que es grave. No solamente hablarlo con el ministro de Seguridad, sino con los intendentes. Los preventores pueden actuar si ven a alguien en la plaza, la playa, recordarle uso del barbijo, que no compartir utensilios. Esta simple acción a veces es muy efectiva. Y que no siempre el policía haga siempre el papel del malo. Medidas sencillas”, remarcó el titular de la cartera de Salud.