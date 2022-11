Pidieron a Arcioni ayuda médica y psicológica para los niños del Jardín 406

El lento avance de la causa por presunto abuso en el Jardín 406, de Comodoro Rivadavia, mantiene en vilo a los padres.

Es por eso que Yesica Vásquez y Yamila Oviedo se acercaron a una actividad pública que mantenía el gobernador Mariano Arcioni en esta ciudad para pedir por ayuda médica y psicológica para los pequeños.

Las madres le comunicaron la falta de avances en las denuncias y sobre el accionar de la fiscal María Laura Blanco. “Pudimos ponerlo en tono a todo lo que pasó sobre el mal actuar de la fiscal Blanco y él decretó que en ningún momento salieron a darnos información sobre cómo va el caso, que obviamente va lento”, sostuvieron Vásquez y Oviedo en diálogo con El Patagónico.

Otro de los puntos sobre los que abordó fue la falta de allanamientos hacia el docente denunciado, pese a que se van a cumplir tres semanas desde que se conoció el caso. “No hay inspección del Jardín. No hay nada”, subrayaron.

En total se realizaron 65 denuncias, pero solo 15 niños han sido llamados por la psicóloga forense, Romina Sacchetti. Los padres del Jardín 406 también critican la labor de la trabajadora de Salud Mental por poner el foco en la rutina familiar. “Hay un mal manejo de la psicóloga forense que pregunta cosas que no son del jardín”, consideraron.

Tal como informó este diario, los médicos pediatras y psicólogos de Comodoro Rivadavia se niegan a atender a los niños para no tener que declarar en un hipotético juicio. “Le informamos que los médicos del Hospital (Regional) se niegan a atender a los chicos. Tampoco tienen asistencia psicológica y le pedimos la apertura del protocolo del Hospital Regional”, aseveraron.

“Nos recibió amablemente y se comprometió en ayudarnos para que los chicos sean atendidos, para que haya un cuerpo médico y de psicólogos para los chicos”, agregaron.

“Nos va a ayudar con los médicos y todo lo que está a su alcance. Le planteamos que de no ser así vamos a llegar hasta Nación si hace falta para que se haga ver de que en Comodoro tanto la fiscal como el Ministerio Publico Fiscal no están haciendo nada. La persona (por el docente denunciado) esta tiene peligro de fuga porque se anda paseando de casa en casa porque no tiene un domicilio estable. Eso es algo que nos preocupa”, aseguraron.

Asimismo, las madres sostuvieron que el mandatario coincidió con ellas en el pedido de prisión preventiva para el docente denunciado. “Más que él acepte que la prisión preventiva tendría que estar desde el primer momento, no la puede pedir, pero está de acuerdo con el reclamo de los padres”, destacaron.