Playas de Santa Cruz norte prohibidas para chubutenses

Concurrir a playas del norte santacruceño era algo habitual para los comodorenses, hasta que llegó el coronavirus con toda su intensidad al norte de Santa Cruz. Ello motivó la decisión del gobierno provincial de que el departamento Deseado –donde se halla Caleta Olivia- quede aislado hasta fines de enero. Ello implica que no puede ingresar nadie ajeno, ni desde el sur, ni desde el norte.

“El decreto del gobierno 14/26 del 21 de diciembre de 2020, hasta fines de enero, dice que no están habilitadas actividades turísticas para gente que no sea del departamento Deseado. Preventivamente no lo pueden hacer”, aclaró el responsable el puesto limítrofe Ramón Santos, Luis Alarcón.

El comisario acotó en LaCienPuntoUno que “ya hemos tenido que sugerir a varias personas y pedir disculpas por esta situación epidemiológica. Comprendieron y regresaron a sus costas, nada más”.