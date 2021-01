Polémico comentario de Romina Malaspina sobre la toma del capitolio

La toma del Capitolio de Estados Unidos fue una de las noticias excluyentes del miércoles y el noticiero de Canal 26 conducido por Diego Codini y Romina Malaspina analizó el tema. La reflexión de la ex Gran Hermano respecto a lo que ocurrió en el país norteamericano no tardó en generar polémica en las redes.

“Fue muy caótico y muy impensado que pase un hecho así en una de las potencias principales del mundo. Uno ve las imágenes y piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos, y eso es lo que se sufrió en el día de hoy”, dijo la conductora una vez terminado el informe sobre los incidentes en Washington D. C.

La reacción en las redes sociales tras la comparación que realizó Malaspina no tardó en llegar. “Una estudia licenciatura en periodismo para que ella aparezca en el prime time diciendo burradas. Me cago en Dios”, “Reflexionemos: ¿Cuál sería tu rol en una potencia mundial?”, “Romina yo te sigo desde tu cita con Oscu, ¿Cómo pudiste?”, “La analista internacional y un profundo insight de la situación geopolítica-estratégica de EEUU”, “Qué pueden esperar si literalmente salió de GH”, “Parece una periodista, pero lamentablemente es modelo”, “Cada vez que me encuentro un fragmento de este noticiero en Twitter, me da mucha pena por mi profe Diego Codini. Porque el loco es un tipazo y re buen profesional, y siempre queda opacado por alguna barrabasada de Romina” y “Ella es casi latina”, fueron algunos de los comentarios.