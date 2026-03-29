Millones marchan contra Trump en EE.UU. y Europa

Es la tercera edición de la protesta contra el autoritarismo, conocida como “No Kings”.

Masivas protestas tuvieron lugar este sábado en Estados Unidos y otros países contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas con lo que perciben como una deriva autoritaria y transgresora de la ley.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado “No Kings” (Sin Reyes), la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Y ahora tienen un nuevo motivo de indignación: la guerra en Irán que Trump lanzó junto con Israel, con objetivos y plazos de finalización en constante cambio.

Las manifestaciones transcurrieron en varias ciudades, entre ellas Washington, Boston y Atlanta, donde miles de personas se reunieron en un parque para denunciar el autoritarismo.

“Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo”, declaró a la prensa en Atlanta Marc McCaughey, un veterano militar de 36 años.

“Estamos aquí porque sentimos que la Constitución está bajo amenaza de múltiples maneras distintas. Las cosas no son normales. No están bien”.

En la localidad de West Bloomfield, en Michigan, cerca de Detroit, la gente desafió temperaturas bajo cero para protestar.

Y en Washington DC los manifestantes, entre ellos personas con pancartas que proclamaban “Trump debe irse ya” y “Lucha contra el fascismo”- cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario de históricas manifestaciones por los derechos civiles en años pasados.

MAS ALLA DE SUS FRONTERAS

La ola de rechazo a Trump traspasó las fronteras de Estados Unidos, con movilizaciones el sábado en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde 20.000 personas marcharon bajo fuerte presencia policial.

“No queremos un mundo gobernado por reyes... que toman decisiones desde las alturas”, afirmó Andrea Nossa, una investigadora de 29 años.

En la primera manifestación “No Kings”, en junio, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió unos siete millones de personas según los organizadores.

La de este sábado fue una movilización aún mayor, dado el bajo índice de aprobación de Trump -en torno al 40%- y las elecciones de mitad de mandato en noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras legislativas.

Así como el mandatario es venerado por muchos dentro de su movimiento “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), al otro lado de la profunda brecha política estadounidense es objeto de rechazo con igual intensidad.

Sus detractores cuestionan su propensión a gobernar mediante decretos ejecutivos, su uso del Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores, su negación del cambio climático o su ofensiva contra los programas de diversidad racial y de género.

A ello se suma su reciente gusto por hacer alarde del poderío militar estadounidense tras una campaña en la que se presentó como un hombre de paz.

“Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra”, afirmó Naveed Shah, de Common Defense, una asociación de veteranos que forma parte del movimiento “No Kings”.

“En Estados Unidos, hemos sido testigos de cómo ciudadanos fueron asesinados en las calles por fuerzas militarizadas. Hemos visto familias destrozadas y comunidades de inmigrantes convertidas en blanco de ataques. Todo en nombre de un solo hombre que intenta gobernar como un rey”, agregó.

Fuente: La Nación