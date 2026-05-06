Luego de ser detenida durante una misión humanitaria rumbo a Gaza, Cristina “Titi” Agüero regresó al país. “Estamos muy contentos de estar en casa, pero preocupados por lo que está pasando”, expresó.

Tras su detención, "Titi" Agüero ya está en el país y reclama la liberación de sus compañeros

Cristina “Titi” Agüero regresó al país tras haber sido detenida días atrás en el marco de una misión internacional que se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria.

Su llegada se produjo en Buenos Aires, donde fue recibida por un grupo de personas ante quienes brindó unas palabras cargadas de emoción.

La detención había sido confirmada por el Frente Vecinal Esquel, desde donde denunciaron la intervención de fuerzas de seguridad israelíes. Según indicaron, el hecho ocurrió el 29 de abril en aguas cercanas a Grecia, cuando la flotilla en la que viajaba fue interceptada.

En la misma línea, calificaron el operativo como un “secuestro” y precisaron que Agüero formaba parte de la denominada Global Sumud Flotilla, una misión civil con destino a Gaza.

La organización internacional denunció que las embarcaciones fueron interceptadas a unas 700 millas del enclave, en aguas internacionales, con presencia de drones, interferencias en los sistemas de comunicación y la participación de buques de la marina israelí.

Ya en territorio argentino, Agüero se dirigió a quienes la esperaban en Buenos Aires.

“Estamos muy contentos de estar en casa, pero a la vez estamos preocupados por todo lo que está pasando, porque hay dos compañeros que todavía siguen secuestrados, que están en una cárcel de máxima seguridad”, expresó.

Además, llamó a sostener la movilización: “Les pedimos que nos sigamos movilizando. Tenemos que conseguir la libertad, porque lo que nosotros pasamos no es nada comparado a lo que pasan los palestinos a diario”.

En ese sentido, agregó que “todavía hay 9.000 palestinos en las cárceles de Israel, de los cuales 400 son niños menores de 12 años”.

Finalmente, agradeció conmovida el acompañamiento y concluyó: “Gracias por venir y a seguir la lucha”.

Fuente: eqsnotas.com