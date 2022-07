Por el frío, entregan leña hasta dos veces por semana 

Los vecinos que no cuentan con la conexión de red de gas deben ser asistidos por la Municipalidad. Calefaccionarse con electricidad implica un alto costo y las garrafas muchas veces no dan abasto. Cada barrio tiene su particularidad.

En Comodoro aún hay una gran cantidad de habitantes que no cuentan con su conexión a la red de gas por distintos motivos. Los vecinalistas destacan el avance en las mensuras, pero ahora deben atender el impacto que implica calefaccionarse ante las bajas temperaturas que imperan por estos días. La leña, las garrafas y la electricidad son los elementos básicos para hacerle frente al frío.

Sin embargo, cada barrio presenta su particularidad. Hay algunos sectores donde la leña es un bien preciado y en otros donde faltan garrafas debido a la alta demanda. La nieve del fin de semana expuso las realidades en las zonas más alejadas del Centro.

Un caso característico es Las Américas, donde los habitantes del sector esperan la llegada de los bolsones de leña que entrega la Municipalidad para calefaccionarse. “En esta zona es normal que pasemos frío durante todo el invierno. La leña es muy cara para comprarla; por eso la gente espera los bolsones que da la Municipalidad”, explicó Roberto Aguirre, vecinalista de Las Américas, en diálogo con El Patagónico.

Según el referente barrial, el municipio entrega entre 4 o 5 mil bolsas de leña por semana en los sectores que no cuentan con red de gas. Ese pedido se puede multiplicar si los vecinos solicitan un refuerzo. “Sabemos que la Municipalidad no da abasto porque hay demasiadas familias que todavía no tienen el servicio de gas. Tratamos de hacer rendir la leña, pero con el frío se complica”, aseveró.

“La Municipalidad nos provee toda la semana, pero nada de lo que te puedan dar durante la semana alcanza con el frío que hace. Sabemos que no es que sea culpa del municipio sino que hay muchos barrios a los que les faltan las mensuras; el plano final de obras o tienen que hacer la obra con el gasista matriculado. No es tan fácil llegar a poner el gas”, destacó.

Aguirre rescató el trabajo del municipio, pero subrayó que “todavía falta mucho”. Y calefaccionarse con electricidad no es una opción. “El frío es insoportable, pero calefaccionarse con corriente es imposible porque estás hablando de mucha plata”, afirmó y consideró que por el momento no han sufrido faltante de garrafas. “Estamos salvados con el tema; el invierno es largo”, advirtió.

BUSCAR SOLUCIONES

En el barrio Próspero Palazzo se vive otra realidad. Si bien es necesaria la leña para asistir a los vecinos, no es tanta la que se precisa, como ocurre en otros sectores de Comodoro. “Todos los martes llega la leña y no tenemos problemas. Hay semanas que debemos pedir refuerzos, pero por lo general estamos bien”, describió Cristina Pardo, vecinalista de Palazzo.

La llegada de la nieve durante el fin de semana implicó que se tuviera que pedir asistencia a la Municipalidad. “Cuando nevó, me tuve que comunicar con Marcelo Rey (secretario de Desarrollo Humano y Familia) para pedirle un refuerzo de leña. El cargamento llegó y lo repartimos entre los vecinos”, aseveró.

El mecanismo es el mismo en todos los barrios: se reparten dos bolsas de quebracho por familia. El uso y la duración son distintos en cada vivienda. “Hay familias que lo usan para cocinar y otras para calefaccionarse. También depende del tamaño para la vivienda. Tenemos casos donde los propios vecinos deciden donar sus bolsas porque ellos llegan bien con una sola entrega”, resaltó.

Las autoridades de Palazzo también buscan conseguir donaciones de leña para seguir ayudando a los vecinos. “Cada barrio tiene una realidad distinta y se buscan diferentes soluciones. Sabemos que es poco. Y cada bolsa de leña es poco. Vivimos en una ciudad en la que nadie tendría que tener problemas de gas, pero lamentablemente son problemas que vienen de antes y debemos tratar de buscar soluciones ante las bajas temperaturas”, afirmó Pardo.