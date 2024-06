Por qué el Pollo Vignolo se quedó sin pantalla en ESPN

Fue una sorpresa para todos los espectadores de ESPN cuando descubrieron que el conductor no estaba más al aire.

Una interna escandalosa ha sacudido uno de los programas más exitosos de la televisión deportiva argentina. Hace unos días, salió a la luz la noticia de que ESPN decidió levantar F90, el ciclo deportivo conducido por Pollo Vignolo, al menos hasta el 24 de junio. La decisión, en principio, se tomó debido a la prioridad que el canal está dando a la cobertura de la Eurocopa, con figuras como Mariano Closs y Diego Latorre robándose toda la atención.

Aunque en un primer momento se pensó que la ausencia del programa se debía a las vacaciones del Pollo Vignolo, el periodista Flavio Azzaro destapó una realidad mucho más polémica. Según Azzaro, el motivo real detrás del levantamiento de F90 es que el programa no está rindiendo en términos de rating.

“Como no va a relatar la Copa América, se decide ‘frenemos una semana’. En otro momento le hubieran buscado la vuelta para que el programa de Vignolo saliera en otra hora. Pero ahora directamente lo levantan porque el programa no rinde”, explicó Azzaro a través de sus redes sociales.

Flavio Azzaro detalló que dentro de ESPN están muy pendientes de los números y el rating. En este sentido, el programa de Vignolo no está cumpliendo con las expectativas. “Alina Moine le deja a la mañana un rating bajísimo a Mariano Closs. No mide, no arranca. Después agarra Closs al mediodía y lo levanta. Pero a las 13 horas, cuando empieza el programa de Vignolo, que tiene más encendido por el horario, muchas veces termina igualado o perdiendo con TyC Sports”, especificó Azzaro.

Esta situación se complica aún más para el Pollo Vignolo, ya que su programa le deja un rating muy bajo a Souto, cuyo programa se armó para tratar de equilibrar la brecha entre los programas dedicados a Boca y la Selección. “Vignolo le deja un rating muy malo a Souto. El programa de Souto lo armaron para achicar la brecha que había entre los de Boca y los de la Selección, para lavar un poquito. No se ve, no tiene buen rating, pero lo necesitan para acomodar la imagen”, concluyó Azzaro.

Mientras tanto, ni Vignolo ni su equipo están al aire, generando una gran incertidumbre entre sus seguidores. Sin embargo, para tranquilizar a sus fans, ya se confirmó que el programa volverá el 24 de junio, dos días antes de que desaparezca la plataforma Star+ en la región.