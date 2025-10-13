Por una discusión familiar, investigan a las hermanas Marín

La Fiscalía de Sarmiento imputó a Cyntia y María de los Ángeles Marín. Una de las causas podría resolverse a través de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos, mientras que la otra continuará por vía judicial.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia de apertura y formalización de la investigación penal contra las hermanas Cyntia y María de los Ángeles Marín, imputadas como presuntas autoras de los delitos de amenazas simples y lesiones leves, respectivamente.

Según consta en la denuncia, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2025. En esa ocasión, Cyntia Marín habría utilizado la red social WhatsApp para amenazar a la víctima. Por su parte, María de los Ángeles Marín directamente se presentó en el domicilio donde se encontraba la denunciante y la habría agredido físicamente, provocándole lesiones de carácter leve.

El fiscal Matías Ayuzo, junto al abogado Daniel Manríquez, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia. Durante su exposición, Ayuzo detalló los hechos que sustentan la imputación y explicó que la causa contra María de los Ángeles Marín podría ser derivada a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (SAC) para su tratamiento. En cambio, Cyntia Marín no podrá acceder a ese beneficio, dado que en una causa anterior ya había sido favorecida con ese tipo de resolución.

El funcionario solicitó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación y pidió que las imputadas se presenten en la Subdivisión de Policía Científica, a fin de cumplir con el protocolo único de identificación de personas.

Por su parte, la defensora pública no se opuso al inicio de la investigación contra María de los Ángeles Marín, aunque planteó que la calificación legal provisional atribuida a Cyntia Marín debía ser revisada, al considerar que se trató de un episodio de enojo dentro de una discusión familiar.

Finalmente, el juez Alejandro Rosales resolvió formalizar la investigación penal preparatoria contra ambas imputadas, en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal.