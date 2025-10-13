Robaron platos, cubiertos y sillas en sede del Pedal Club

La sede del Pedal Club “20 de Noviembre” de Caleta Olivia ubicada en el barrio Ceferino Namuncurá, fue objeto de un robo de vajilla, sillas y hasta dos pavas eléctricas.

El hecho delictivo se registró entre las últimas horas del domingo y la madrugada de este lunes y los ladrones ingresaron al salón rompiendo la ventana de una de las puertas que dan hacia la avenida Tierra del Fuego, previo forzar una reja de alambre de reducido grosor.

Se llevaron al menos diez sillas de estructura metálica, aproximadamente dos docenas de platos, tazas, vasos, la totalidad los cubiertos (cuchillos, tenedores y cucharas) además de dos pavas eléctricas, dejando un gran desorden en estanterías.

Visiblemente indignado, el presidente de la institución, Antonio “Guri” Quiroga (foto) calificó a los autores del robo como “rateros” que causaron un gran daño a la institución que fomenta el ciclismo y las actividades sociales desde hace 41 años y subsiste gracias al apoyo de sus asociados.

La sede no cuenta con cámaras de video-vigilancia, pero se solicitarían los registros de la existente en una vivienda ubicada en el frente, en tanto que la denuncia se radicó en la comisaría de la jurisdicción, la Seccional Cuarta.

Vale señalar que el local había sido facilitado el domingo a un grupo de personas que compartieron un asado, las cuales se retiraron alrededor de las 19:00.