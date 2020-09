Presunto femicidio en el barrio Fuchs

El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Germán Lagos, sostuvo que "no tenemos mucha información, solo que en un domicilio particular hay una persona femenina sin vida. Está el personal de Fiscalía porque habría indicios de violencia. Prefiero no adelantar nada. Todavía no ingresó el personal de Criminalística".

La policía de la Seccional Tercera y de la Brigada de Investigaciones concurrió al lugar por aviso del dueño de la vivienda que alquilaría la mujer, alertado porque hace días no la veía.

Según trascendió, la víctima tendría un hijo de 7 años aunque el mismo no se hallaba cuando ingresaron los integrantes de la Policía y de la Fiscalía al departamento.

Mientras tanto, el personal policial dialoga con vecinos del sector, procurando obtener mayor información para precisar qué pasó en el lugar, que se halla precintado para que los curiosos no afecten la recolección de evidencias.

"En la casa había desorden", añadió el comisario Lagos

La mujer que habría tenido una violenta muerta tenía 30 años y el lugar en el que ocurrió el hecho es una vivienda ubicada en la calle Diaguitas 976.

NOTA EN DESARRROLLO