Prisión perpetua para el femicida de Ana Calfín

Miguel Vargas Nehuén fue condenado a la máxima pena por el brutal femicidio de Ana Calfín, a quien roció con combustible y prendió fuego. El juicio, que se llevó a cabo de manera virtual, confirmó el contexto de violencia de género en el que vivía la víctima.

El Tribunal de Justicia condenó a prisión perpetua a Miguel Alejandro Vargas Nehuén por el femicidio de Ana Calfín. La sentencia fue leída este jueves por el juez Novarino, en una audiencia que el condenado siguió de forma remota desde el instituto penitenciario de Trelew, donde se encuentra detenido.

Afuera del tribunal, familiares de la víctima y miembros de la agrupación "Ni una Menos" se manifestaron para reclamar justicia, celebrando el fallo que pone fin a un largo y doloroso proceso.

Un crimen motivado por la violencia de género

Ana Calfín falleció el 18 de agosto de 2023, luego de dos semanas de agonía. La investigación judicial comprobó que el 6 de ese mismo mes, su pareja, Vargas Nehuén, la roció con combustible y le prendió fuego. La fiscalía, representada por las doctoras Riccono y Torres, argumentó que Ana era víctima de violencia física y económica, un contexto de maltrato caracterizado por celos, insultos y un control constante sobre su vida.

Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia contundente, incluyendo mensajes de texto, testimonios y fotografías extraídas del celular de la víctima, así como los resultados de la autopsia. Estos elementos fueron cruciales para reconstruir la dinámica de la relación y desestimar la versión de la defensa.

Por su parte, la defensa de Vargas Nehuén, a cargo del doctor Horacio Hernández, sostuvo que las quemaduras de Calfín habían sido el resultado de un accidente doméstico, mientras la mujer intentaba encender un horno a leña. Esta hipótesis se basó en una primera declaración de la víctima en la ambulancia. No obstante, esa versión fue rápidamente desmentida cuando Ana le confesó a los médicos que le “pasó lo mismo que a su madre”, quien también había sido víctima de un femicidio. Este testimonio, junto con las pruebas presentadas, demostró la intención y la culpabilidad de Vargas Nehuén, culminando en la condena a cadena perpetua.