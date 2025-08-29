Un comerciante detenido por intentar sobornar a la policía

Un operativo de rutina en el barrio Roca terminó con la detención de un comerciante que intentó ofrecer $300.000 a los efectivos para evitar el secuestro de su mercadería, valuada en más de 3 millones de pesos.

Un comerciante fue detenido este jueves en la ciudad de Rawson después de intentar sobornar a agentes de la policía. El hecho ocurrió durante un operativo en el barrio Roca, cuando efectivos de la Dirección de Seguridad detectaron un camión, un container y dos vehículos utilitarios mal estacionados, desde los que se descargaban mercaderías en condiciones irregulares.

Al inspeccionar la carga, los policías descubrieron que se transportaban electrodomésticos, frutas y verduras sin la debida cadena de frío. Cuando el dueño de los vehículos se percató de que la mercadería sería secuestrada, ofreció 300 mil pesos en efectivo a los agentes para evitar el procedimiento.

La maniobra, que buscaba impedir el secuestro de la mercadería valuada en aproximadamente $3.500.000, fue grabada en video por uno de los policías, lo que permitió la inmediata detención del comerciante.

El Ministerio Público Fiscal de Rawson tomó intervención en el caso, en conjunto con personal de Bromatología municipal y Tránsito. Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de los dos vehículos utilitarios, una Toyota Hiace y una Mercedes Benz Sprinter, además de toda la mercadería que transportaban.