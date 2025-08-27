Avanza la organización de la 11ª Expo Industrial en Comodoro

El titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, se reunió con la ministra de Producción, Laura Mirantes, para coordinar el evento que se realizará en octubre en el Predio Ferial, con eje en el fortalecimiento de pymes, innovación y diversificación productiva.

Este miércoles, en la ciudad de Rawson, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, y el gerente ejecutivo, Domingo Squillace, se reunieron con la ministra de la Producción del Chubut, Laura Mirantes, y los referentes del Área de Parques Industriales, en la que se abordaron diversos temas vinculados al desarrollo productivo provincial. En ese marco, se conversó sobre la participación del Ministerio en la 11ª Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre, en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

Sobre el tema, Rubén Zárate afirmó que “la continuidad de la Expo refleja la capacidad de la ciudad para sostener una estrategia común entre instituciones, empresas, trabajadores y organizaciones sociales”, a la vez que indicó que “presentaremos un proyecto firmado con el Consejo Federal de Inversiones para desarrollar un Sistema Regional de Innovación, orientado a fortalecer a las pymes y acompañarlas en procesos de certificación en normas internacionales”.

Por su parte, Domingo Squillace resaltó el interés del sector privado en el evento, al señalar que “más del 70% de los espacios para expositores ya están cubiertos. La respuesta empresarial ha sido muy positiva y tendremos propuestas para la industria, el comercio y también actividades recreativas y educativas para toda la familia”.

Desde el Ministerio de la Producción se valoró la invitación y el carácter estratégico de la Expo: “Para nosotros, la Expo es una plataforma fundamental para visibilizar el potencial productivo de la región y acompañar a nuestras pymes en la incorporación de innovación y competitividad, además de abrir nuevos vínculos con el sector empresarial y académico”, agregando que “estamos trabajando mucho con los ministerios de producción de toda Patagonia, ya que es una buena oportunidad para compartir estas experiencias”.

UNA EXPO CON FUERTE IMPACTO REGIONAL

Organizada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, la Expo se consolidó como el evento más importante de la región en materia industrial, tecnológica y de innovación, con fuerte impacto en el entramado productivo local.

Del 2 al 4 de octubre, el Predio Ferial será un gran nodo de negocios, innovación y vínculos estratégicos, con rondas de negocios, conferencias, charlas técnicas, exposiciones de ciencia y tecnología, muestras culturales, propuestas gastronómicas y espacios interactivos para jóvenes y familias.

La edición 2025 tendrá los siguientes ejes estratégicos: Transición energética; Logística y competitividad; Sistema regional de innovación y diversificación productiva; Sostenibilidad y agendas públicas del futuro e Inversiones, comercio y desarrollos inmobiliarios; y Escenarios del desarrollo y el empleo.

CONFERENCISTAS Y ACTIVIDADES PERMANENTES

Entre las conferencias se espera la participación de figuras de renombre nacional como Alejandro Bercovich, Florencia Freijó, Fabricio Ballarini, Martina Rúa, Jairo Stracci y Martín Rapetti. Asimismo, el público podrá disfrutar de actividades permanentes como el Núcleo de Ciencia, Tecnología, Empleo y Educación, el Taller de Reciclado en vivo, el Mercado de Elaborado en Comodoro, experiencias inmersivas, gastronomía de territorio, espacios para las infancias, un espacio de escucha de podcast científicos y de producción local, el Escenario 360, el Expo Industrial Stream, además de la galería, el paseo comercial y el Patio Cervecero.