Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

23 de octubre:

GOOD BOY

Director: Ben Leonberg

Protagonistas: Indy (II) , Shane Jensen, Arielle Friedman

Un perro fiel acompaña a su dueño Todd a una tranquila casa rural, buscando una vida sencilla lejos del ruido de la ciudad. Sin embargo, pronto percibe fuerzas sobrenaturales que acechan entre las sombras, poniendo en peligro a su compañero humano. Entre ruidos extraños, presencias invisibles y un mal que está llegando a la casa, el valiente cachorro se convierte en el inesperado guardián. Con valentía, deberá enfrentarse a entidades que lo superan en poder, desatando una lucha por proteger a Todd y mantener intacto el vínculo que los une.

30 de octubre:

BUGONIA

Director: Yorgos Lanthimos

Protagonistas: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone, Aidan Delbis, Stavros Halkias

Un joven, convencido de que una empresaria es una alienígena infiltrada con intenciones ocultas, la secuestra e interroga en busca de pruebas. Su novia se involucra en el tenso enfrentamiento, mientras un detective privado comienza a seguir el caso, intentando descubrir la verdad detrás del extraño suceso. A medida que las tensiones aumentan, los límites entre la paranoia, la realidad y las verdaderas intenciones de cada personaje se desdibujan, desencadenando una compleja batalla psicológica llena de secretos y dilemas.

HIM: EL ELEGIDO

Director: Justin Tipping

Protagonistas: Tyriq Withers, Marlon Wayans, Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies

Cameron Cade es un deportista que ha dedicado su vida y su identidad al fútbol americano. En vísperas del campeonato anual de fútbol americano profesional, es atacado por un hincha desquiciado y sufre un traumatismo cerebral que podría poner fin a su carrera. Justo cuando todo parece perdido, recibe un salvavidas cuando su héroe, Isaiah White, ocho veces campeón y megaestrella cultural, se ofrece a entrenarlo. Pero a medida que el entrenamiento se acelera, el carisma de Isaiah comienza a cuajar en algo más oscuro.

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE

Director: Tatsuya Yoshihara

Denji, un joven cazador de demonios endeudado con la yakuza, es traicionado y asesinado. Sin embargo, su fiel perro-demonio Pochita se fusiona con él para salvarlo, dando origen a Chainsaw Man, una temible arma humana. En medio de una sangrienta guerra entre demonios, cazadores y fuerzas ocultas, Denji intenta encontrar sentido a su nueva existencia. Todo cambia cuando aparece Reze, una misteriosa chica que despierta en él un amor inesperado, pero también lo arrastra hacia su enfrentamiento más peligroso.

6 de noviembre:

EL SOBREVIVIENTE (THE RUNNING MAN)

Director: Edgar Wright

Protagonistas: Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera, William H. Macy, Colman Domingo

En un futuro cercano, “The Running Man” es el programa más popular de la televisión: un brutal juego de supervivencia en el que los participantes deben evadir a asesinos profesionales. Cuanto más sobreviven, mayor es la recompensa. Ben Richards, un obrero desesperado por conseguir tratamiento para su hija enferma, acepta entrar al show, manipulado por un despiadado productor. Pero nadie espera que Ben, impulsado por su valentía y deseo de justicia, se convierta en símbolo de resistencia para el pueblo y en una amenaza para el sistema mismo.