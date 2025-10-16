Frankie y los monstruos

En el caótico laboratorio del castillo de Grotteskew, un profesor no muy cuerdo despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida... para luego olvidarse rápidamente de ellas. ¿Quién cuida del castillo? ¿Quién cuida de los monstruos? ¿Quién les enseña a no ser monstruosos, para que la gente del pueblo no forme una turba enfurecida y queme el castillo? Frankie, la primera creación del profesor, hace todo el trabajo, pero el profesor ni siquiera se fija en él. Pero ahora, un destartalado espectáculo de fenómenos ha llegado a la ciudad, y su propietario, Boniface Buscamonstruos, necesita una nueva atracción para atraer a las multitudes. Pronto llega a la puerta del castillo y le promete a Frankie fama, fortuna y amor.

Guy Bass nació en Inglaterra. De pequeño soñó con ser un superhéroe. Incluso tenía un traje de Spiderman. Por desgracia el traje ya no le queda, por eso se ha dedicado a escribir libros para niños y jóvenes (e ilustrarlos de vez en cuando). Actualmente vive en Londres con su mujer y ninguna mascota. Ha ganado numerosos premios, entre ellos el Blue Peter y el Portsmouth Book Award. Sus series de libros infantiles incluyen “Stitch Head”, “The Legend of Frog”, “Dinkin Dings”, “Atomic!” y “Secret Santa: Agent of XMAS”. También ha escrito obras de teatro tanto para adultos como para niños. Antes de dedicarse por completo a la escritura, trabajó como productor teatral, ilustrador, trabajador temporal y ha actuado con éxito.

La serie “Stitch Head” consta de seis libros, publicados entre 2011 y 2023. El primero de estos libros nos presenta la maravillosa historia de un pequeño “monstruo” al estilo Frankenstein, pero con un corazón gigante. Es una criatura casi-humana, el primer fruto de las maquinaciones de un doctor que no se llama Víctor como el protagonista de la novela de Mary Shelley, sino Erasmus, y pretende emular al verdadero Frankenstein con sus poco ortodoxas creaciones. A la primera de todas la llamó Carapuntada (Stitch Head, en el original inglés, simplemente Frankie en la película). Y, a pesar de su promesa de ser siempre amigos, acabó olvidándolo en las mazmorras del lugar en donde vivía: el castillo Grotescote.

El encargado de dar forma a los personajes creados por Bass ha sido Pete Williamson, autor también de los dibujos de las series “The Fang Family”, “Raven Boy and Elf Girl” o “The Raves Mysteries”, por cuyo trabajo ha sido galardonado. Este ilustrador y animador inglés ha dado vida en blanco y negro a los personajes de universos góticos y fantásticos preferidos por los pequeños lectores. Williamson consigue con sus dibujos e ilustraciones hacer realidad lo que al público infantil le gusta imaginar, aunque den miedo: escenarios tenebrosos, lúgubres paisajes, tétricos castillos, imposibles noches de luna llena, adorables y esperpénticos monstruos, seres siniestros, vampiros, científicos locos, experimentos disparatados, niños melancólicos y adultos de rostro adusto empeñados en inmiscuirse en sus peculiares vidas. Todos ellos identificados por la marca de la casa: sus enormes ojos.

Título original: Stitch Head

Género: Animación

Origen: Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 29 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Steve Hudson

Producción: Sonja Ewers, Mark Mertens

Música: Nick Urata

Montaje: Dieter Riepenhausen

Voces originales:

Asa Butterfield, Joel Fry, Tia Bannon, Rob Brydon, Alison Steadman, Fern Brady, Jamali Maddix