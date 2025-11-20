Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

4 de diciembre:

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2

Directora: Emma Tammi

Protagonistas: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard

Para la segunda parte, el regreso de William Afton, quien parecía haber fallecido en la primera película, trae consigo una nueva ola de misterio. Aunque su reaparición podría ser a través de un flashback, las posibilidades de que haya sobrevivido a sus heridas generan aún más preguntas sobre su papel en esta trama. Además, un juguete llamado “Faztalker”, que parece ser un dispositivo interactivo capaz de reproducir mensajes, introduce una inquietante frase. Los secretos del pasado y nuevas amenazas se entrelazan en esta aterradora secuela.

11 de diciembre:

NOCHE DE PAZ, NOCHE DE HORROR

Director: Mike P. Nelson

Protagonistas: Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson

Cuando Billy era niño, presenció el brutal asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Papá Noel, una noche que marcaría su vida para siempre. Años después, consumido por el trauma y la sed de justicia, vuelve transformado: vestido con el mismo traje rojo, emprende una sangrienta cruzada para vengarse de quienes destruyeron su infancia. En esta oscura y retorcida historia navideña, los fantasmas del pasado vuelven, y la figura de Santa Claus tiene un nuevo significado.

18 de diciembre:

AVATAR: FUEGO Y CENIZAS

Director: James Cameron

Protagonistas: Sam Worthington, Zoe Saldana, Cliff Curtis, CCH Pounder, Stephen Lang

En esta nueva entrega Jake Sully y Neytiri enfrentan una nueva amenaza en Pandora: los Ash People, una tribu Na'vi violenta y sedienta de poder, liderada por la implacable Varang. Tras la devastadora guerra contra la RDA y la pérdida de su hijo mayor, la familia de Jake deberá luchar por su supervivencia y el futuro de Pandora. Este conflicto los llevará a sus límites emocionales y físicos. Con nuevos y antiguos aliados, esta épica visual y emocional redefine el destino de un mundo al borde del abismo.

25 de diciembre:

ANACONDA

Director: Tom Gormican

Protagonistas: Paul Rudd, Jack Black, Daniela Melchior

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el “clásico cinematográfico” “Anaconda”. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que los mate?

1 de enero:

BOB ESPONJA, LA PELÍCULA: EN BUSCA DE LOS PANTALONES CUADRADOS

Director: Derek Drymon

Bob Esponja tiene muchas ganas de demostrar a todo Fondo de Bikini, y en especial al señor Cangrejo, que realmente es una esponja muy valiente, mucho más de lo que cree la gente. Para demostrarlo, toma la decisión de embarcarse para seguirle la pista al Holandés Errante, un misterioso y mítico pirata fantasma. Así, queriendo demostrar su osadía, comienza una nueva aventura para todo el grupo que los llevará a las profundidades más remotas del océano, donde nunca ninguna esponja ni animal había llegado jamás.