Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

12 de febrero:

GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO

Directores: Tyree Dillihay, Adam Rosette

Una pequeña cabra con gran corazón sueña con convertirse en una estrella del roarball, un deporte extremo y vertiginoso que se juega en canchas impredecibles y cambiantes. Al unirse a un equipo profesional, se enfrenta no sólo a rivales imponentes, sino también a la desconfianza de sus compañeros, más grandes y experimentados. Con determinación, ingenio y coraje, la cabra lucha por ganarse su lugar en el equipo, superar los desafíos del juego y demostrar que, a pesar de su tamaño, tiene lo necesario para brillar en la arena.

19 de febrero:

KEEPER

Director: Osgood Perkins

Protagonistas: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Eden Weiss, Cassandra Ebner

Una escapada romántica a una cabaña aislada se convierte en una auténtica pesadilla cuando una presencia oscura obliga a la pareja a enfrentarse al inquietante pasado de la propiedad. La propuesta retoma elementos clásicos del subgénero de casas encantadas y aislamiento rural, integrando el estilo formal y narrativo que se ha hecho característico del director Osgood Perkins. El estreno internacional del primer teaser generó gran atención por parte de la prensa especializada.

26 de febrero:

SCREAM 7

Director: Kevin Williamson

Protagonistas: Neve Campbell, Couteney Cox, Isabel May, Celeste O’Connor, Joel McHale

Un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo y relajado pueblo donde Sidney Prescott ha intentado reconstruir su vida, y sus peores pesadillas vuelven. Todo se vuelve aún más aterrador cuando su hija se convierte en el nuevo objetivo del enmascarado. Obligada a enfrentarse a los traumas que creía enterrados, Sidney deberá enfrentarse a su oscuro pasado y a un enemigo implacable. En una carrera contra el tiempo, madre e hija lucharán por sobrevivir y acabar con la masacre de una vez por todas.

NUREMBERG

Director: James Vanderbilt

Protagonistas: Rami Malek, Russell Crowe, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, es comisionado para determinar si los prisioneros oficiales nazis son psicológicamente aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring, mano derecha de Hitler. La película está basada en el libro ‹‹El Nazi y el Psiquiatra›› de Jack El-Hai.

5 de marzo:

HOPPERS

Director: Daniel Chong

El largometraje de animación número 30 de la factoría Disney/Pixar. Mabel, una joven amante de los animales, se convierte en la primera en experimentar esta revolucionaria tecnología. Así transfiere su mente a un castor robótico con el fin de infiltrarse en el mundo animal y desentrañar sus secretos. Entonces Mabel hace una inesperada amistad con un castor real llamado Rey George. Ambos se unirán a otros animales para enfrentarse a los siniestros planes de un promotor inmobiliario que quiere destruir su hábitat.