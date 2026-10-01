Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

8 de octubre:

CARS (Re-estreno 20mo. Aniversario)

Director: John Lasseter

Un pequeño y nuevo coche de carreras, Rayo McQueen, se está preparando para ser un experto corredor y convertirse en uno de los automóviles más respetados en el panorama internacional. Se dirige a Radiator Springs, un pueblo desértico en donde entablará amistad con el Porsche Sally, Doc Hudson y Mater, una vieja camioneta que le hará comprender que hay cosas más importantes que los trofeos y la fama, algo que sin duda había sido el propósito del protagonista desde que se comprometió a participar en el mundo de las carreras.

15 de octubre:

LA CAÍDA DE LA BALLENA

Director: Brian Duffield

Protagonistas: Austin Abrams, Josh Brolin, Elizabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy

Después del fallecimiento de su padre, Jay Gardiner emprende un viaje a la costa de California para cumplir una misión profundamente personal. Lo que comienza como un acto de duelo se transforma en una inesperada lucha por la supervivencia cuando una gigantesca ballena lo engulle accidentalmente. Atrapado en el interior del animal y con un limitado suministro de oxígeno, Jay deberá enfrentarse a sus miedos, a los recuerdos de su padre y a las enseñanzas que este le transmitió durante toda su vida.

STREET FIGHTER

Director: Kitao Sakurai

Protagonistas: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang

Legendary produce esta nueva versión de acción real de una de las sagas más icónicas e influyentes de la historia de los videojuegos, que giran en torno a un torneo internacional de artes marciales en el que luchadores de todo el mundo compiten para demostrar su fuerza y habilidades. La franquicia ganó popularidad masiva con el lanzamiento de Street Fighter II en 1991, que introdujo mecánicas revolucionarias como los ataques combinados y los movimientos especiales. Los títulos posteriores han ampliado el universo del juego.

22 de octubre:

EL PODER DE LA RED

Director: Jeff Cronenweth

Protagonistas: Mickey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin

Dos décadas después de la creación de Facebook, Frances Haugen, una joven ingeniera de esa plataforma, consigue la ayuda de Jeff Horwitz, un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que acaba destapando los secretos más ocultos de la red social. El reportaje, una serie de artículos conocida como “Los Archivos de Facebook”, se publicó en 2021 y expuso los efectos nocivos de Facebook en adolescentes y su proliferación a sabiendas de desinformación, que contribuyó a actos de violencia política.

CLAYFACE

Director: James Watkins

Protagonistas: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll

El meteórico ascenso de Matt Hagen, desde chico de la calle en Gotham hasta actor promesa de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe del crimen local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt busca un tratamiento de vanguardia que, milagrosamente, le devuelve su aspecto anterior. Pero experimenta una serie de horribles efectos secundarios que transforman su cuerpo en arcilla viviente, sumiéndolo en una espiral destructiva de venganza que lo consume.