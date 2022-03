¿Qué necesita Chile para no quedar afuera del Mundial?

Sin mucho margen para el error. Así se encuentra Chile de cara a las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. De hecho, si la clasificación terminara hoy la Roja estaría afuera del Mundial como ya sucedió en Rusia 2018.

Con el regreso de Arturo Vidal tras cumplir dos fechas de sanción por una roja, a la selección trasandina se le vienen dos rivales bravos: este jueves visita a Brasil en Río y el martes recibe a Uruguay.

Con 19 puntos conseguidos en las 16 fechas, los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte están sextos en la tabla: se encuentran a dos unidades de Perú, que es el quinto (iría al Repechaje) y a tres de la Celeste, el cuarto (el último que está consiguiendo un boleto directo a la Copa del Mundo).

Pese a lo complicado de la situación, Chile aún depende de sí mismo para meterse en el Mundial. Esto se debe al triunfazo que consiguió en la última fecha ante Bolivia en La Paz y a que este jueves se enfrentan Perú y Uruguay, los dos competidores directos de la Roja, y dividirán puntos, algo que le sirve a Vidal y compañía.

En uno de los partidos más atractivos de la penúltima fecha de las Eliminatorias, Chile visita a Brasil en Río de Janeiro. La Verdeamarela jamás perdió de local por este torneo y acumula un invicto de más de 60 partidos, por lo que el desafío de la Roja es monumental... Sin embargo, una derrota no lo dejaría automáticamente eliminado de Qatar.

Si caen ante la selección de Tite, los trasandinos quedarán con la soga en el cuello casi out y estarán obligados a ganarle a Uruguay en la última jornada. Pero además necesitará otros resultados, dependiendo de cómo salga el encuentro entre la Celeste y Perú en Montevideo.

Si Uruguay vence a Perú, Chile -además del triunfo ante la Celeste- necesita que los de Gareca no le ganen a Paraguay en Lima. Si Uruguay y Perú empatan, la Roja necesitará que los peruanos pierdan sí o sí ante el equipo de los Mellizos Barros Schelotto, ya sin chances de ir al Mundial. Y si Perú gana el jueves en Montevideo, los trasandinos se meterán en el repechaje ganándoles a los de Diego Alonso en Santiago.

Pero en este escenario (el de derrota en Río ante el Scratch) también entra Colombia, que está sexto con 17 puntos. Chile necesita que los cafeteros no ganen sus dos partidos: ante Bolivia (local) y Venezuela (visitante).

Consiguiendo puntos en Río, el panorama para Chile mejora considerablemente... Si le gana a Brasil y luego repite ante Uruguay en la última fecha, Vidal y compañía -de mínima- se asegurarán jugar el repechaje para ir a Qatar. Pero según el resultado del jueves en Montevideo, hasta pueden sacar el boleto directo si es que se llevan los últimos seis puntos que hay en juego en las Eliminatorias.

Un empate ante Brasil también sería un buen resultado para la Roja, que llegaría a 20 unidades. Pero, de nuevo, depende de la combinación de resultados del Uruguay-Perú... Si la Celeste vence este jueves, Chile necesita que Perú no le gane a Paraguay en la última. Si en Montevideo hay empate (el mejor resultado para Vidal y compañía), con ganar en la última se asegura el repechaje (siempre y cuando Colombia no saque los seis puntos). Y si Perú le gana a la Celeste, los trasandinos estarán a un triunfo del repechaje (y esperar que los cafeteros no ganen sus dos partidos).

Un dato a tener en cuenta es que Chile tiene mejor diferencia de gol que Uruguay y Perú: -1 contra -3 y -4, respectivamente. Es por eso que si pierde ante Brasil deberá intentar que sea por la menor cantidad de goles posible, para llegar mejor parado a la última jornada en Santiago, manteniendo esa ventaja contra sus rivales directos. Colombia, el otro que se puede meter en zona de repechaje, tiene -3 y enfrenta a dos selecciones ya eliminadas.

Fuente: Olé