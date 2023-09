Quedó libre el que quiso robar una cubierta

El lunes, alrededor de la 1:40, Ezequiel Omar Castillo se acercó a una camioneta Dodge Ram que se encontraba estacionada en la calle San Martín al 1.200, en el centro, y tras romper la cinta que sujetaba la rueda de auxilio ubicada en la caja del rodado, se la llevó consigo y huyó a pie por la calle Urquiza. Al llegar a la calle Sarmiento, escondió el elemento robado detrás de unos arbustos en un terreno baldío.

Sin embargo, su accionar no pasó desapercibido para un vecino del lugar, quien alertó a la policía. Los efectivos llegaron al lugar y vieron a Castillo salir del predio donde había dejado la rueda. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado y detenido. La rueda fue recuperada y devuelta a su dueño.

Este martes se realizó la audiencia de control de detención y apertura de investigación en su contra. El fiscal Ariel Corredera solicitó que se declare legal su detención y que se le formalice el hecho por el delito de robo simple en grado de tentativa, en calidad de autor. También pidió un plazo de seis meses para concluir con la investigación.

Por su parte, el defensor oficial Alejandro Varas no cuestionó la legalidad de la detención de su asistido, pero hizo reserva sobre la calificación legal provisoria, ya que consideró que si no se constataba el daño, el hecho se encuadraría en hurto y no en robo. Además, solicitó la libertad de su pupilo.

La jueza penal María Laura Martini resolvió declarar legal la detención de Castillo, dictar la apertura de investigación y dar por anoticiado al imputado por el hecho y la calificación que se lo investiga. Asimismo, aseguró su defensa técnica y otorgó el plazo solicitado por el fiscal para concluir con la investigación. Finalmente, dispuso la libertad de Castillo.