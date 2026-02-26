Reapertura del Cine Teatro Español e inauguración del CineClub con Cumbres Borrascosas

El Cine Teatro Español volverá a abrir sus puertas este jueves 26 de marzo, marcando el inicio de una nueva etapa para la vida cultural de la ciudad. La reapertura de la histórica sala estará acompañada por la inauguración oficial del CineClub, un espacio que nace con la vocación de recuperar la experiencia del cine como acto colectivo, reflexivo y compartido.

La noche inaugural tendrá como eje la proyección de Cumbres Borrascosas, una función especial de estreno que dará inicio a los ciclos del CineClub, en el Cine Teatro Español, con su escenario renovado, tras un proceso de puesta en valor que devuelve al espacio su centralidad como punto de encuentro para el cine, la escena y otras expresiones culturales.

El CineClub se propone como un ámbito de encuentro estable para el público, orientado no solo a la exhibición de películas, sino también a la construcción de una comunidad cinéfila, interesada en pensar el cine, dialogar sobre las obras y ampliar las miradas a través de ciclos, estrenos y funciones especiales.

Un estreno inaugural de fuerte impronta autoral

La película elegida para esta reapertura es Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights), una audaz reinterpretación del clásico de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell. La directora propone una lectura contemporánea y provocadora de una de las historias de amor más emblemáticas de la literatura universal, alejándose deliberadamente de una adaptación fiel al texto original.

Protagonizada por Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, la película aborda una relación atravesada por la pasión, el deseo, la obsesión y la violencia emocional. La historia retrata la transformación de Heathcliff, un huérfano adoptado que, tras ser rechazado por el amor de su juventud, se convierte en un hombre consumido por el rencor y la sed de venganza, desatando una espiral de odio y sufrimiento que atraviesa a las familias Earnshaw y Linton.

La propuesta de Fennell ha generado debate desde su anuncio, tanto por sus decisiones estéticas como por su enfoque narrativo. Según ha trascendido en medios especializados, la directora apuesta por una versión que privilegia el surrealismo visual, los desvíos argumentales y una exploración explícita de la sexualidad, alejándose de la mirada romántica tradicional que ha caracterizado a adaptaciones anteriores.

La película, de 2 horas y 16 minutos de duración, está calificada apta para mayores de 16 años con reservas, y se inscribe dentro del género del drama gótico romántico. La música está a cargo de Anthony Willis y Charli XCX, mientras que la fotografía fue realizada por Linus Sandgren.

Un espacio histórico que vuelve a latir

La reapertura del Cine Teatro Español no solo marca el regreso de una sala emblemática, sino también la reactivación de su agenda cultural, que a partir de esta función inaugural queda abierta para propuestas de cine, teatro, música y actividades artísticas a lo largo de 2026.

Con el lanzamiento del CineClub, el Cine Teatro Español reafirma su rol como espacio de referencia para la cultura local, apostando a la continuidad, la diversidad de miradas y el fortalecimiento del vínculo entre el público y las expresiones artísticas.

La función del jueves 26 de marzo, a las 21:15 horas será, así, mucho más que un estreno: será el comienzo de un nuevo capítulo para el cine y la cultura en la ciudad.

Este es el comienzo. Se vienen muchas historias más.