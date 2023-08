Rechazan a Correa pagar una multa con terrenos en Puelo

En 10 días, Diego Correa deberá pagar 27 millones de multa. El defensor del condenado exsecretario privado de Mario Das Neves ofreció seis lotes en Lago Puelo a nombre de la SRL Dual Core. El fiscal Omar Rodríguez no aceptó.

En la causa por corrupción que tuvo como principal condenado a Diego Correa, conocida como “Embrujo”, a pedido de su defensor Fabián Gabalachis se realizó una nueva audiencia por el ofrecimiento del pago de la multa que pesa contra Diego Correa por el monto de 27 millones de pesos. El exsecretario privado de Mario Das Neves se encuentra cumpliendo su pena conforme la ley.

Para el titular de la Unidad Fiscal Especializada (UFE), Omar Rodríguez, los bienes que ofrece el defensor de Correa son de terceras personas y por lo tanto no es posible llegar a un acuerdo.

Puntualmente, Correa ofreció seis lotes en Lago Puelo, los cuales hoy pertenecen a la SRL Dual Core. En la titularidad registral no figura su nombre. Por esa razón, el fiscal Omar Rodríguez se opuso al ofrecimiento argumentando que “los únicos bienes que se encuentran a nombre de Correa serían un lote en el sector identificado como más allá del verde y una camioneta marca Tucson; el resto de los bienes decomisados no tienen como titular a Correa. Por lo tanto, no pueden ser utilizados para pagar la multa”.

Los bienes que pueden ser utilizados para el pago de la multa sumarian un total de 12 millones de pesos, casi la mitad de la multa.

Por otra parte Iniciativa Ciudadana, querellante, se hizo presente en la audiencia con la representación del abogado Eduardo Hualpa, quien indico que la recuperación de activos es lo que le interesa a la querella. Agregó que si los bienes ofrecidos pueden pasar a nombre de Correa se podría acordar el pago de la multa con los seis lotes, siempre y cuando sean liberados.

Tras la intimación en relación con el pago de la multa, la jueza Karina Breckle indicó que Correa debería ofrecer un bien que sea de fácil utilización por el Estado. Asimismo, remarcó que Correa tuvo tiempo suficiente para cumplir con la multa y la titularidad de los bienes, por lo que resolvió otorgar 10 días hábiles de plazo para que pague la multa. En caso de no llegar a un acuerdo, comenzará a correr el interés por la mora desde el momento de la sentencia.

En la audiencia, el fiscal Omar Rodríguez fue acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña, quien hizo referencia a la titularidad de los bienes que aún no figuran a nombre de Diego Correa.