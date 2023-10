Reclaman renuncia de Iturrioz: "el Poder Judicial le paga el cargo"

Luego de que el fiscal Héctor Reynado Iturrioz confirmara públicamente que solicitará licencia para poder asumir como ministro de Seguridad de Chubut en diciembre, la Asociación de Magistrados se opuso al considerar que debería renunciar al cargo por ser incompatible.

La presidenta de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut, Carina Estefanía, en diálogo con Eqsnotas.com, reiteró que Iturrioz no puede asumir como ministro de Seguridad del futuro gobierno si no renuncia antes al cargo de fiscal.

En este sentido, explicó que “la licencia mantiene la relación con el Poder Judicial, por lo tanto, es imposible que una persona que trabaja en esa área ocupe un cargo de ministro del Poder Ejecutivo”.

Ante esto, señaló que estas incompatibilidades están establecidas a nivel de la Constitución Provincial. Por lo tanto, al igual que los magistrados, quienes ocupan cargos de ministros del Poder Ejecutivo integran esa normativa constitucional.

La magistrada puso el acento en la condición de fiscal que tiene una particular incompatibilidad porque es el encargado de la acción penal y, bajo la hipótesis de la licencia, puede volver una vez que concluya su cargo político a la justicia y su accionar quedará sometido a planteos de recusación permanente.

Según las declaraciones de la magistrada, el fundamento constitucional que establece esta incompatibilidad de cargos está vinculado al cuidado no solo de la independencia del Poder Judicial sino también del resto de los Poderes que hacen al buen funcionamiento del Estado.

Ante esto, la magistrada indicó que “el Poder Judicial es el que debe controlar al Ejecutivo”, por ello, las incompatibilidades establecidas.

“AL MISMO TIEMPO, LAS DOS FUNCIONES”

Incluso, explicó que esa independencia esta reforzada por el Ministerio Público Fiscal ya que "en la Constitución Nacional se lo coloca por fuera de la organización del Poder Judicial", para dotarlo de mayor independencia ya que tiene la “capacidad legal de acusar e investigar las conductas de las personas, especialmente de la Administración Pública”.

Por lo tanto, sostuvo que Iturrioz al pretender ocupar al mismo tiempo las dos funciones “quiebra esa mayor independencia que el constituyente le quiso dar al Ministerio Público Fiscal”.

Más adelante, la magistrada expresó que esta situación “preocupa” ya que actualmente lo ven “sumergido en su nueva función” y haciendo declaraciones públicas sobre sus acciones vinculadas al Ministerio. En este contexto, agregó “pareciera que ya está trabajando cuando en realidad sigue en funciones de fiscal y es el Poder Judicial el que le paga el sueldo”.

Cabe destacar que existieron dos antecedentes de jueces nominados por ex gobernadores que no llegaron nunca a asumir porque, enterados los miembros del Superior Tribunal de Justicia, les advirtieron previamente y de manera informal que si iban a asumir en el Ejecutivo tenían que renunciar, y al final no lo hicieron.

Por ahora esperan la presentación de la nota formal y ver las medidas del Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, que es quien debe decidir.