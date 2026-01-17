Reforzarán el monitoreo con boyas en el golfo San Jorge

Autoridades municipales, portuarias, universitarias y del CONICET realizaron un balance del funcionamiento de la Boya Comodoro II y avanzan en la incorporación de más estaciones de monitoreo, fortaleciendo la generación de información científica para la gestión integral del Golfo San Jorge.

La Administración del Puerto de Comodoro Rivadavia, junto a organismos municipales, universitarios y científicos, forma parte de un importante proyecto destinado a fortalecer el Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge, una iniciativa estratégica orientada a la generación de información científica clave para el desarrollo productivo, la planificación territorial y el cuidado del ambiente costero.

Al respecto, la administradora del puerto comodorense, Digna Hernando, subrayó el crecimiento sostenido del proyecto y precisó que se trata “de un nuevo escalón en el desarrollo del Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge; lo que comenzó con la instalación de una boya para generar una serie inicial de datos que hoy se va consolidando, sumando actores y capacidades técnicas”.

En ese sentido, la funcionaria informó que la Boya Comodoro II será retirada próximamente para incorporar nuevos sensores y equipamiento tecnológico, con el objetivo de ampliar la variedad y calidad de los datos obtenidos. “Contar con información clara y accesible es fundamental para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, especialmente en lo que respecta a la actividad pesquera en el Golfo San Jorge”, afirmó.

NUEVAS ESTACIONES

Autoridades de la Agencia Comodoro Conocimiento, la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el CONICET mantuvieron una reunión sobre el funcionamiento de la Boya Comodoro II y definieron los próximos pasos del proyecto, que prevé la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas y oceanográficas en distintos puntos del litoral local.

Rubén Zárate, presidente de Comodoro Conocimiento, destacó la importancia del trabajo articulado y la proyección a largo plazo del Observatorio. “Estamos llevando adelante una iniciativa conjunta entre la Agencia, el Puerto, la Universidad y el CONICET, que ya cuenta con equipamiento en el mar y permite obtener datos críticos para el conocimiento del Golfo San Jorge”, señaló.

Asimismo, remarcó: “esta información resulta fundamental para la gestión integral del Golfo, con aplicaciones directas en actividades portuarias, pesqueras, turísticas, recreativas y en la planificación del territorio”, al tiempo que adelantó que se avanza en un convenio que le otorgue al Observatorio un carácter estructural y permanente.

El investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Carlos De Marziani, realizó un balance positivo del primer año de funcionamiento del sistema. “Desde enero de 2025, la Boya Comodoro II ha operado de manera continua, sin inconvenientes y reportando datos en forma regular, cumpliendo plenamente con los objetivos planteados”, indicó.

PROYECCIONES

Además, explicó que la experiencia permitió definir nuevas pautas de trabajo y proyectar la incorporación de sensores adicionales, al tiempo que adelantó la instalación de dos nuevas estaciones meteoro-oceanográficas: una en el muelle de Caleta Córdova y otra en un sitio a definir, con el fin de ampliar la información disponible sobre la franja costera de la ciudad.

Finalmente, el responsable del Programa Observatorio Oceanográfico, Gustavo Méndez, señaló que desde la instalación de la boya se trabajó de manera sostenida junto a la Universidad y la Administración Portuaria en la implementación y refuncionalización del Observatorio.

“En esta etapa realizamos una evaluación integral de lo desarrollado durante 2025 y definimos las perspectivas para 2026, que incluyen la adecuación de la boya y la instalación de nuevas estaciones meteorológicas y oceanográficas en Caleta Córdova y en el Club Náutico de YPF, en Km. 3”, concluyó.