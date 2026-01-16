El intendente se reunió con vecinos del Sismográfica

Habitantes del sector denominado Sismográfica fueron recibidos por el intendente Othar Macharashvili y secretarios municipales de las áreas que trabajan en los barrios afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte. En ese marco, se informaron las acciones que se realizan en el sector con personal municipal de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Públicos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano, y se definieron nuevas medidas de asistencia para contener y acompañar a los damnificados.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia este viernes mantuvo una reunión con vecinos del sector denominado Sismográfica, con el objetivo de informar el estado de situación y coordinar un plan de acción frente al desplazamiento registrado en la ladera sur del cerro Hermitte.

El encuentro fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili y los secretarios de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; Desarrollo Humano y Familia, Angel Rivas, y representantes de distintas áreas municipales que se encuentran trabajando en territorio desde que se detectó el movimiento geológico.

Durante la reunión, los vecinos expresaron su preocupación ante la situación y plantearon distintas inquietudes, las cuales fueron evacuadas por los funcionarios, quienes además explicaron las tareas que el municipio viene realizando desde el primer momento.

Al respecto, Ostoich explicó: “nos reunimos con los vecinos para llevar tranquilidad y dar claridad sobre el estado de situación. Detectamos un movimiento importante y desde un primer momento los equipos municipales están trabajando en el sector, tomando muestras, relevando datos y analizando lo que está ocurriendo”.

En ese sentido, remarcó: “es un sector que históricamente presenta movimientos, pero frente a esta situación intensificamos el trabajo en campo, con relevamientos casa por casa, priorizando siempre la vida de las familias, que es lo más importante por encima de cualquier otra cosa”.

El funcionario señaló: “fue una muy buena reunión porque permitió evacuar dudas, ordenar la información y acordar un plan de acción conjunto con los vecinos de Sismográfica, que eligieron a sus representantes para canalizar el diálogo, pero a su vez trabajamos también fuertemente en El Marquesado, Los Tilos y la calle Mazaredo que también fue muy afectada”.

CUIDADO DE LOS SERVICIOS

Ostoich también destacó el trabajo coordinado con distintos organismos y prestadores de servicios, al indicar: “todas las áreas municipales están trabajando de manera conjunta, junto a Camuzzi y la SCPL, para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y evitar riesgos en toda la zona, especialmente en lo que respecta al gas y el agua”.

En ese marco, explicó: “se colocaron sensores que monitorean las 24 horas el sistema de gas, para que ante cualquier fuga o inconveniente el servicio se corte de manera inmediata y ningún vecino corra riesgos”.

Asimismo, informó: “la SCPL en el sector de El Marquesado, Los Tilos y calle Mazaredo decidió realizar cortes nocturnos parciales del servicio de agua, garantizando siempre que los tanques estén llenos para cubrir las necesidades básicas de las familias”.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

El secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, puso el foco en el acompañamiento social y la responsabilidad institucional frente a este tipo de fenómenos.

“Frente a situaciones como esta, entendemos la urgencia y la necesidad de certezas por parte de los vecinos. Como Estado, debemos actuar con responsabilidad y cautela, porque un movimiento geológico de esta magnitud requiere estudios especializados para poder tomar decisiones de fondo”, explicó.

En esa línea, sostuvo: “el rol del municipio hoy está claramente definido: garantizar la transitabilidad, el funcionamiento de los servicios públicos y, fundamentalmente, preservar la vida humana”.

Jurich detalló: “no todas las viviendas presentan el mismo grado de afectación y todos los casos son distintos, por eso no habrá soluciones generales. Cada familia tiene una necesidad particular, que será abordada de manera individual, pero el Estado viene desarrollando su actividad y su presencia desde el momento uno”.

ESTUDIOS TÉCNICOS

Entre las acciones definidas, se informó que se realizará el repaso de calles con maquinaria municipal para asegurar la transitabilidad, y que se dispuso un móvil de Guardia Urbana, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, que recorrerá el sector, con refuerzo en horarios nocturnos, para brindar seguridad y prevenir hechos delictivos.

Además, desde la Subsecretaría de Vialidad Urbana y la Dirección de Conservación Vial se garantizará el ingreso y egreso permanente al barrio, asegurando el acceso de vecinos y servicios de emergencia.

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, realizará intervenciones sociales para brindar contención en los casos complejos, en primera instancia, vinculadas a adultos mayores y personas que convivan con alguna discapacidad.

En paralelo, el municipio avanza en la firma de convenios con el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNSPJB), a fin de realizar estudios geológicos específicos y un monitoreo constante del sector, que permitan evaluar el comportamiento del terreno y definir los pasos a seguir.

Jurich explicó que el trabajo con los vecinos continuará a través de canales de comunicación oficiales, organizados manzana por manzana, para brindar información clara, segura y confiable.

“Ya contamos con un relevamiento social muy avanzado, que nos permite conocer en detalle la situación de cada grupo familiar. Esa información será compartida con Defensa Civil y las áreas de emergencia, para actuar rápidamente ante cualquier agravamiento”, concluyó.

Desde el municipio se recuerda que, ante cualquier inconveniente, los vecinos deben comunicarse con los números de Defensa Civil (297- 4040117 - 297-4042152) los cuales ya fueron difundidos a través de los canales oficiales y la vecinal del barrio.