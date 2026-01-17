Un fin de semana con todas las ofertas

La tercera edición de Ola Rada Tilly se despide este domingo luego de nueve días en los que la ciudad se consolidó como un gran escenario a cielo abierto para celebrar el mar, la playa y la identidad costera.

Desde el sábado 10, Rada Tilly fue epicentro de una agenda diversa que reunió más de 30 actividades deportivas, culturales, recreativas y gastronómicas, organizadas por el Municipio junto a clubes, asociaciones, prestadores turísticos, emprendedores, instituciones y distintas áreas municipales. La programación incluyó paseos embarcados, carrovelismo, kitesurf, kayak, windsurf, surf, snorkeling, buceo, travesías en stand up paddle, charlas técnicas, talleres artísticos, proyecciones audiovisuales y propuestas gastronómicas.

“Ola Rada Tilly nos invita a mirar al mar como parte central de nuestra identidad y como un motor de desarrollo turístico sostenible. Este evento no solo potencia la temporada de verano, sino que también fortalece el trabajo conjunto con clubes, emprendedores y prestadores locales, generando movimiento económico y posicionando a la ciudad como un destino de experiencias vinculadas al mar durante todo el año”, expresó Jorge Mérida, secretario de Turismo, Deporte y Desarrollo Económico Local.

ACTIVIDADES PARA EL ULTIMO FIN DE SEMANA

El cierre de Ola Rada Tilly llega con una agenda intensa de propuestas para disfrutar durante este sábado y domingo.

Este sábado 17 habrá Jam de Dibujo por la mañana, charlas sobre seguridad en el mar, prioridades de paso y gestión del turismo náutico sostenible, además de una travesía nocturna de aguas, el Patio de Comida “Mariscos y Cerveza” durante toda la jornada y la proyección del documental Antártida, con el relato de Ricardo Darín, en el Centro Cultural. Por la noche, el Patio Gastronómico & Música marcará el inicio del cierre del evento.

En tanto, la sede del Club Náutico tendrá dos charlas, “Seguridad en el mar y prioridades de paso” a las 11 horas, destinada a quienes practican deportes náuticos, a cargo de Ariana Apezteguia. A las 12 horas será el turno de “Gestión del Turismo Náutico Sostenible en el Golfo San Jorge”, a cargo de Alejandra Carrizo, Luana Brito y equipo. La charla cuenta con el aval de la Secretaría de Extensión de la UNPSJB.

El domingo 18, último día de Ola Rada Tilly, se destacan la Gran Paella del Club Náutico Rada Tilly, las clases de surf adaptado, y una nueva jornada del patio gastronómico. El evento se despedirá por la noche con música en vivo y actividades recreativas frente al mar.

Además, hasta el domingo continúan las propuestas náuticas con salidas de snorkeling embarcado, navegación a vela, kayak de mar y paseos náuticos, con horarios sujetos a coordinación previa.

Con su tercera edición, Ola Rada Tilly vuelve a posicionarse como uno de los eventos destacados del verano en la región, promoviendo el disfrute responsable del entorno natural y fortaleciendo el vínculo de la comunidad con el mar.

Otras actividades del fin de semana son el Torneo Playero de Hockey, las clases de yoga y zumba a aire libre.