Ola Rada Tilly celebra su tercera edición con más de 30 actividades

Desde sábado 10 al domingo 18 de enero, Rada Tilly volverá a convertirse en un gran escenario a cielo abierto con la tercera edición del Ola Rada Tilly, el mega evento que propone una agenda diversa de actividades deportivas, culturales, recreativas y gastronómicas vinculadas al mar y la playa.

Organizado por el Municipio de Rada Tilly, Ola Rada Tilly reúne a clubes, asociaciones, prestadores turísticos, emprendedores, instituciones y áreas municipales en una programación que incluye paseos embarcados, carrovelismo, kitesurf, kayak, windsurf, surf, snorkeling, buceo, travesías en stand up paddle, charlas técnicas, proyecciones audiovisuales, talleres artísticos y propuestas gastronómicas.

Durante nueve días, la ciudad será epicentro de más de 30 actividades pensadas para todas las edades, muchas de ellas abiertas y gratuitas, mientras que otras cuentan con cupo limitado o son aranceladas por cuestiones de seguridad y logística. Desde la organización se recomienda consultar las redes sociales del Municipio y de la Dirección de Turismo para conocer detalles e inscripciones.

“Este evento nos invita a mirar al mar, a reconocerlo como parte central de nuestra identidad y como un motor de desarrollo turístico sostenible. OlaRada Tilly no solo potencia la temporada de verano, sino que también fortalece el trabajo conjunto con clubes, emprendedores y prestadores locales, generando movimiento económico y posicionando a la ciudad como destino de experiencias vinculadas al mar durante todo el año”, sostuvo Jorge Mérida, secretario de Turismo, Deporte y Desarrollo Económico Local, destacando el impacto turístico y simbólico de Ola! Rada Tilly.

Música, teatro y más actividades

Además, durante el fin de semana del 10 y 11 de enero se desarrollarán otras actividades en la ciudad, como el XXVI Seven de la Patagonia, clases abiertas de yoga (mirador El Arboledo, 10 horas) y zumba al aire libre (plaza Roque González, 11 horas).

El viernes 9 a las 21:30 se presenta en el Centro Cultural Rada Tilly la obra de teatro Hamlet Bardo, mientras que el sábado 10, a las 21 horas será el concierto de la guitarrista y compositora argentina Cecilia Zabala. El domingo en la Bajada 12 a las 19 horas se presentará la banda Yoster Rock. En el Parador Bajada 9 3/4 tendrá lugar la Feria de artesanos y emprendedores, sábado y domingo, de 16 a 20:30 horas.

AGENDA OLA RADA TILLY 2026

Del 10 al 18 (Días y horarios a coordinar)

-Excursión SEI – Excursiones Náuticas – Habitantes del Mar – Sábados y domingos de enero

-Snorkeling embarcado – Club de -Buceo Neptuno – del 10 al 18/01

-Experiencia Navegación a Vela – del 11 al 17 de enero, horarios según marea. Organiza: Club Náutico Rada Tilly.

-Salidas de Kayak de Mar – Paralelo 46 Sea Kayak – Del 13 al 18/01

Sábado 10 de enero

-Intermareal – Seaside Trails Experiences – 16 h

-Experiencia Kitesurf – Asociación Austral de Kitesurf – 15 a 18 h

-Charla teórica y práctica de Kitesurf – Club de Buceo Neptuno – 10 h

-Atardecer SUP – Que Fluya – 18 h

-Trekking de la Luna – Dirección de Turismo – concentración 19:45 h

-Patio Cervecero – Asociación Austral de Kitesurf – desde las 18 h

-Patio de Comida “Mariscos y Cerveza” – Club de Buceo Neptuno – 12 a 24 h

Domingo 11 de enero

-Limpieza de Playa y Conversatorio “Cultura Oceánica” – Que Fluya / Antu Agua / Sin Azul No Hay Verde – 10 a 13 h

-Experiencia Carrovelismo – Asociación Patagónica de Carrovelismo – 14 a 18 h

-Charla técnica de autorescate – Asociación Austral de Kitesurf – 11 h

-Experiencia Kitesurf – Asociación Austral de Kitesurf – 15 a 18 h

-Charla de RCP – Club Náutico Rada Tilly – 16:30 h

-Patio de Comida “Mariscos y Cerveza” – Club de Buceo Neptuno – 12 a 24 h

-Aquagym en el mar – Club Náutico Rada Tilly – 10 h

Lunes 12 de enero

-Taller de Intervención de Colores para Infancias – Secretaría de Cultura – 10 a 11:30 h

-Estampas de Mar – Taller de experimentación textil – Secretaría de Cultura – 18 a 19:30 h

Martes 13 de enero

-Snorkeling para niños en costa – Club de Buceo Neptuno – 13 a 16 h

-Taller de Juegos de Playa para Infancias – Secretaría de Cultura – 10 a 11:30 h

Miércoles 14 de enero

-Jam de Dibujo – Secretaría de Cultura – 10:30 a 12 h

Jueves 15 de enero

-Snorkeling para niños en costa – Club de Buceo Neptuno – 13:00 a 16:00 h

-Taller de Estandartes – Secretaría de Cultura – 11:30 a 13:00 h

Acuarelas de Mar – Secretaría de Cultura – 18:00 a 19:30 h

-Lecturas de Verano – Secretaría de Cultura – 19:00 a 20:30 h

Viernes 16 de enero

-Clase de Surf – Antu Agua – 08:30 h

-Acuarelas de Verano – Secretaría de Cultura – 18:00 a 19:30 h

Sábado 17 de enero

-Jam de Dibujo – Secretaría de Cultura – 10:30 a 12:00 h

-Charla: Seguridad en el mar y prioridades de paso – Club Náutico Rada Tilly – 11 h

-Charla: Gestión del Turismo Náutico Sostenible en el Golfo San Jorge – Club Náutico Rada Tilly – 12 h

-Travesía nocturna de aguas – Club de Buceo Neptuno – desde 20:30 h

-Patio de Comida “Mariscos y Cerveza” – Club de Buceo Neptuno - 12 a 24 h

-Proyección: Gauchos del Mar – Centro Cultural - 19 h

-Patio Gastronómico & Música – Cierre de Ola – Dirección de Turismo – 19 a 23:30 h

Domingo 18 de enero

-Gran Paella del Club Náutico – Club Náutico Rada Tilly – 13 h

-Clases de Surf Adaptado – Antu Agua – 09:30 h

-Patio de Comida “Mariscos y Cerveza” – Club de Buceo Neptuno - de 12 a 24 h

-Patio Gastronómico & Música – Cierre de Ola – Dirección de Turismo – 19 a 23:30 h

OTRAS ACTIVIDADES DEL FINDE:

-XXVI Seven de la Patagonia bajada 12 10 y 11 de enero organiza Chenque Rugby Club

-Yoga al aire libre: sábado 10 de enero 10 horas Mirador El Arboledo 10 horas

-Zumba al aire libre: sábado 10 de enero 11 horas Plaza Roque González

-Feria de artesanos y emprendedores, Parador Bajada 9 3/4, sábado 10 y domingo 11 de 11 a 20 horas