Ganadería y carnívoros en la Patagonia: cómo pensar una convivencia posible

La convivencia entre la producción ganadera y los carnívoros nativos atraviesa la historia productiva de la Patagonia.

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación vuelve a poner el tema en agenda y abrió el debate sobre qué prácticas funcionan y cuáles no. Desde la experiencia en conservación, Andrés Novaro propone correr la discusión de la confrontación y pensar soluciones posibles desde el territorio.

En la Patagonia, la producción ganadera se desarrolla en campos abiertos, donde la fauna silvestre forma parte del paisaje cotidiano. Pumas y zorros comparten espacio con ovinos y establecimientos rurales, y esa convivencia no siempre resulta sencilla. La pregunta de fondo es cómo producir sin poner en riesgo la fauna nativa ni la viabilidad de las economías rurales.

Para el biólogo Andrés Novaro, director de Conservación Terrestre de Wildlife Conservation Society Argentina, “este es uno de los desafíos más importantes que tenemos para tender puentes entre la conservación de la naturaleza y la producción”.

En ese camino, explica que el trabajo consiste en “buscar soluciones que funcionen y acompañar a los productores y a las agencias de gobierno para implementarlas y promoverlas”.

En este marco, recientemente la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe que volvió a poner el foco sobre “la caza con recompensa”, una de las herramientas que históricamente han sido utilizadas para enfrentar el problema, sin resultados eficientes ni duraderos.

¿De qué se trata? Novaro explica que “la caza con recompensa paga por animales cazados, en este caso carnívoros, y apunta a reducir su número en áreas de conflicto”. Sobre su efectividad, señala que “hoy en día, en el contexto productivo y de las poblaciones de carnívoros, coincidimos en que no son políticas eficaces”.

MEDIDAS NO LETALES Y SOLUCIONES COMBINADAS

“Hay medidas no letales, tanto de protección del ganado como de ahuyentamiento de carnívoros, que pueden ser efectivas”, señala Novaro. Entre ellas menciona “los perros y burros protectores de ganado” y, en otros casos, “luces disuasivas” utilizadas para evitar el ingreso de carnívoros a corrales.

Sin embargo, advierte que no existen soluciones únicas. “La experiencia muestra que ninguna medida por sí sola soluciona los problemas”. Por eso, remarca la necesidad de realizar “diagnósticos serios, región por región”, que permitan definir “conjuntos de medidas” adaptadas a cada realidad productiva y ambiental.

En la Patagonia, una de las herramientas que mejores resultados mostró hasta ahora es el uso de perros protectores de ganado. “Es la que ha demostrado mejores resultados hasta el momento, con percepciones de efectividad del orden del 85%”, afirma Novaro. También menciona resultados positivos con “luces disuasivas en corrales de encierre nocturno”.

“Es muy efectiva también la planificación que hacen los productores para proteger su ganado según su conocimiento espacial y temporal de los campos y la vulnerabilidad de los animales, por ejemplo definiendo dónde ubicarlos en épocas de parición”.

UN CAMINO POSIBLE PARA LA CONVIVENCIA

Según el biólogo, pensar una convivencia más equilibrada entre ganadería y la conservación implica avanzar por etapas. “El paso inicial es contar con buenos diagnósticos, región por región, para conocer las características puntuales de los problemas”, plantea. A partir de eso, considera indispensable “una planificación basada en ese diagnóstico y en el conocimiento de las opciones, integrando el conocimiento de los productores y los técnicos”.

Finalmente, subraya la importancia de “un buen seguimiento de los resultados para aprender y corregir”.

Lejos de soluciones rápidas, la experiencia en el territorio muestra que el camino pasa por acompañamiento técnico, planificación y decisiones basadas en evidencia. En una región tan extensa y diversa como la Patagonia, pensar la convivencia entre producción ganadera y fauna nativa no es un debate abstracto, sino una construcción cotidiana de un futuro posible.