Se fortalece la alianza con el sector comercial para el desarrollo regional

En el marco de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo y la articulación público-privada, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, junto al gerente general, Domingo Squillace, mantuvieron una reunión de trabajo con las nuevas autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, encabezadas por su presidente, Alexis Tögel, y el secretario de la institución, Daniel Cornejo.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la necesidad de profundizar el vínculo institucional y avanzar en una agenda común que permita potenciar el sector productivo, dinamizar la economía local y consolidar un desarrollo planificado y sostenible para la región, a partir de acciones concretas y coordinadas entre ambas instituciones.

En ese contexto, Zárate afirmó que “la Cámara de Comercio es un aliado estratégico e imprescindible para representar los intereses del sector empresario y de la comunidad. Reafirmar este vínculo nos permite coordinar estrategias y acciones concretas que impacten directamente en la generación de empleo, la profesionalización del sector productivo y el desarrollo sostenible de Comodoro Rivadavia, en línea con un pedido expreso del intendente Othar Macharashvili”.

Asimismo, el presidente del Comodoro Conocimiento remarcó que “aunar esfuerzos entre el sector público y el privado es una decisión política clave. Trabajar de manera articulada con las instituciones que sostienen la actividad económica local nos permite consolidar un ecosistema productivo robusto, moderno y preparado para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la región”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Alexis Tögel, destacó que “fue una reunión clave y muy productiva, en la que se intercambiaron opiniones y se exploraron alternativas concretas para la reactivación, el crecimiento y el desarrollo sostenible de la región. Ambas partes compartimos la intención de trabajar de manera efectiva en estos objetivos, lo cual es muy positivo”.

En esa línea, Tögel agregó que “en el año del 80° aniversario de la Cámara, nos propusimos recuperar un rol protagónico en estos temas centrales, en consonancia con la trayectoria, el peso institucional y la representatividad que caracteriza a la entidad. Este encuentro es un paso importante y nos deja una visión muy positiva sobre las oportunidades que pueden surgir incluso en contextos complejos, cuando se prioriza el desarrollo económico con foco en el beneficio colectivo de la comunidad y el territorio”.