Remodelan instalaciones del Estadio "Juan Domingo Perón"

La municipalidad de Caleta Olivia continúa mejorando la infraestructura del estadio “Juan Domingo Perón”, de cara al Torneo Federal Amateur de fútbol, en el que el Club Camioneros representará a esta ciudad.

En la jornada de este viernes. el intendente Pablo Carrizo, junto al secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, el presidente de la Liga de Fútbol Norte, Javier Navarrete, y referentes del Club Camioneros, recorrieron las instalaciones para supervisar los avances de los trabajos.

Las tareas incluyen mejoras en el campo de juego, refacciones en los vestuarios, luminarias, gradas y espacios comunes, con el objetivo de brindar las mejores condiciones para deportistas, cuerpos técnicos y el público.

Respecto a los baños y teniendo la falta de inversión durante años y la premura por el inicio del torneo, se colocarán baños químicos mientras se inician las tareas de refacción total de los sanitarios.

El secretario de Planificación de la comuna, Lucas Haidamaschuk detalló que se realizó un relevamiento respecto a las condiciones de las instalaciones del estadio y las obras que están en marcha como la puesta a punto de los vestuarios.

“Esperamos que a la brevedad podamos ir finalizando algunas obras y las que queden se continuarán una vez iniciado el torneo, ya que tenemos tiempo entre fechas” precisó Haidamaschuk, resaltando además el trabajo mancomunado con otras instituciones, como el caso del gremio de Camioneros.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento del deporte local y el acompañamiento a las instituciones que representan con orgullo a Caleta Olivia en competencias provinciales y nacionales.