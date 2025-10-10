El jueves se concretó la instalación de un nuevo compresor y diversas tareas de mantenimiento en la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia.

Se reanudó el funcionamiento de la planta de ósmosis inversa

El operativo permitió reactivar el funcionamiento del complejo industrial y ampliar la capacidad de producción de agua potable, lo cual demandó una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, recorrió junto al intendente Pablo Carrizo las instalaciones ubicadas a menos de dos kilómetros del acceso norte de la ciudad, acompañador Daniel Barrera, gerente distrital de Servicios Públicos Sociedad del Estado y técnicos de la empresa provincial.

Durante la visita, Álvarez destacó la importancia de la obra para mejorar la distribución en los barrios y reducir la dependencia del abastecimiento externo.

“Cada intervención que realizamos en la planta apunta a garantizar un servicio más eficiente, con mayor producción propia y menor costo para la provincia. Estamos trabajando para que Caleta Olivia tenga más caudal de agua, especialmente en verano”, afirmó Álvarez.

El nuevo compresor permitió la operatividad de tres a cinco módulos operativos, mientras que otros dos quedarán como respaldo.

En los próximos días se sumará una nueva bomba actualmente en proceso de armado por parte de la empresa VHZ, que posibilitará llevar el sistema a un régimen de 24 horas de funcionamiento continuo.

Por su parte, Daniel Barrera explicó que “con esta mejora técnica vamos a poder rediseñar la distribución del agua en los barrios, acortando los tiempos de espera y reforzando el suministro donde más se necesita”.

Vale señalar que esta planta complementa su producción con el aporte de 14 pozos acuíferos de Meseta Espinosa y 18 en Cañadón Quintar, con una proyección de 15 pozos adicionales en una segunda etapa.