En Caleta Olivia a los destrozos se sumaron cortes de energía

Las ráfagas superaron los 100 km/h y causaron caída de árboles, postes, techos volados y daños en el sistema eléctrico. La ciudad permanece sin energía y con rutas y avenidas principales interrumpidas.

Un fuerte temporal de viento azota este miércoles también a Caleta Olivia, con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora y provocaron numerosos destrozos en distintos puntos de la ciudad.

La Policía dispuso el corte preventivo de la ruta nacional, a la altura de la localidad, alrededor de las 11. Según se informó, la circulación recién se habilitaría cerca de las 18, una vez que disminuya la intensidad del viento.

A todo esto, gran parte de la ciudad permanecía sin energía eléctrica debido a la caída de cables de alta tensión que abastecen desde Pico Truncado. Operarios de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) aguardaban condiciones más favorables para poder subir a las columnas y recomponer el sistema.

En pleno centro, cerca de las 14 horas, un álamo de unos 30 metros de altura cayó sobre la avenida San Martín, tras ser arrancado de raíz por la fuerza del viento. El árbol obstruyó la mano de circulación en sentido norte, hacia Comodoro Rivadavia. Por fortuna, no había vehículos estacionados ni personas transitando en ese momento, por lo que no se registraron heridos.

Bomberos voluntarios intervinieron rápidamente para cortar las ramas principales con motosierras, mientras personal municipal continuaba trabajando en el retiro del tronco —de más de un metro y medio de diámetro—. Se estima que la avenida será habilitada nuevamente alrededor de las 18 horas.

El temporal también desprendió chapas de una vieja estación de servicio en el barrio San Martín —antiguamente operada por Petrobras—, sin causar daños personales.

Además, cinco columnas metálicas de alumbrado público ubicadas en la avenida Costanera, cerca del puerto Caleta Paula, colapsaron debido al avanzado estado de corrosión en sus bases. Aunque estaban fuera de servicio, su caída arrastró cables eléctricos y obligó a interrumpir el tránsito en el sector.

A lo largo de la jornada, también se reportó la voladura de techos en al menos una veintena de viviendas, así como la rotura de estructuras livianas en distintos barrios.

La ciudad permanece bajo alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte por la continuidad de vientos intensos hasta promediada la tarde. Personal de emergencia, bomberos y cuadrillas municipales trabajan para despejar calles y restablecer servicios básicos.