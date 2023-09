Resistencia

Un curtido antiguo agente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa, es reclutado para cazar y matar al Creador, el escurridizo arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa que podría poner fin a la guerra, pero acabando con la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el mismísimo corazón oscuro del territorio ocupado por la IA. Una vez allí, descubre que el arma que acabará con el mundo y que le han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de una niña pequeña.

“Cuando terminé “Rogue One”, necesitaba tomarme un descanso”, cuenta Edwards. “Hice un largo viaje por carretera con mi novia para visitar a sus padres en Iowa. Mientras viajábamos por el Medio Oeste, observé las interminables tierras de cultivo mientras escuchábamos bandas sonoras de películas. Y de repente, allí, en medio de toda esa hierba alta, apareció una extraña fábrica. Recuerdo que tenía un logo japonés. Empecé a preguntarme qué estaban construyendo allí. Era japonés y yo soy un fanático de la ciencia ficción, así que mi mente pensó de inmediato en robots. Tenían que ser robots, ¿no? Imagina que eres un robot construido en esa fábrica y eso es todo lo que conoces. Pero un día, todo sale mal y de repente estás fuera de esos campos por primera vez, viendo el mundo, el cielo. ¿Qué pensarías?”.

“Un director amigo, Jordan Vogt-Roberts, se encontraba en Vietnam y me invitó a visitarlo”, recuerda. “Pasamos una semana viajando por todo el país y mi imaginación se disparó. Imaginé enormes estructuras futuristas surgiendo de los arrozales, y a pensar en las preguntas espirituales que surgirían si un monje budista fuera una IA. Me pareció apasionante y me entusiasmó la idea de algo parecido a “Blade Runner” ambientado en el Vietnam que estaba viendo. Si no hacía esa película ahora, entonces alguien más se me adelantaría... ¡Tenía que hacer esa película!”.

“Y lo curioso es que mientras estábamos haciéndola, aparecieron todas esas noticias sobre denuncias de grandes empresas tecnológicas que nos advertían sobre los enormes avances de la IA, cómo se estaba desarrollando para fines comerciales y cómo podría reemplazar a la mano de obra de los seres humanos”, dice. “Y parece ser que ahora estamos en ese punto de inflexión. Esa caja de Pandora ha sido abierta. Y esta película, por pura casualidad, trata sobre ese tema. Pero ¿es eso real? ¿Tiene importancia? ¿Deberíamos aceptarlo? ¿Deberíamos destruirlo? Esas ideas conforman el meollo de esta película. Así que está de plena actualidad”.

“Quería abordar un tipo de situación en el que tienes un prejuicio muy fuerte contra un determinado grupo”, señala. “Pero las circunstancias te llevan a estar entre ellos y debes vivir con ellos o encontrar la forma de salir vivo. ¿Cómo te cambia eso? ¿En qué medida lo que vives allí afecta a tus prejuicios contra esas personas? Me gusta mucho la idea de un personaje que se ve envuelto en una situación y que, a lo largo del camino para volver a casa, empieza a verlo desde otra perspectiva”.

Género: Ciencia ficción

Origen: USA Título original: The Creator

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 13 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Gareth Edwards

Guión: Gareth Edwards, Chris Weitz

Producción: Gareth Edwards, Kiri Hart, Jim Spencer

Música: Hans Zimmer Fotografía: Greig Fraser, Oren Soffer

Montaje: Hank Corwin, Scott Morris, Joe Walker

Reparto:

John David Washington (Joshua), Gemma Chan (Maya), Allison Janney (Coronel Howell), Ralph Ineson (General Andrews), Ken Watanabe (Harun), Sturgill Simpson (Shipley), Madeleine Yuna Voyles (Alfie), Michael Esper (Capitán Cotton), Veronica Ngo (Kami)