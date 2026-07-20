Río Gallegos amaneció con sensación térmica de -17,5°

El invierno mostró su cara más rigurosa este lunes en la capital de Santa Cruz. A las siete de la mañana se registró una temperatura de -9,4°C, con una sensación térmica de -17,5°C

El ingreso de aire polar estuvo acompañado por nevadas dejando sectores de la ciudad cubiertos de blanco y complicaciones en la circulación por calles.

El frío extremo continuará durante toda la jornada, aunque sin probabilidad de nuevas precipitaciones, en tanto los organismos de seguridad recomiendan conducir con precaución debido a la formación de hielo sobre la calzada y la baja visibilidad en algunos sectores.

La ola polar también se hace en sentir en otras localidades de la provincia con nevadas y heladas intensas, especialmente en la zona sur y oeste.

Aunque el invierno todavía tiene varias semanas por delante, todo indica que este lunes 20 de julio quedará entre las jornadas más frías de 2026.