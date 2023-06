Riquelme tuvo su partido despedida con la visita estelar de Lionel Messi

Juan Román Riquelme tuvo este domingo su despedida del fútbol con una Bombonera colmada de fanáticos que fueron a la última función del máximo ídolo de Boca Juniors. El encuentro enfrentó a históricos de Boca y de la Selección Argentina, que compartieron durante la carrera de Riquelme, incluyendo a Lionel Messi.

Pese a no estar identificado con Boca, el astro fue recibido con una ovación y diversos cánticos de la hinchada xeneize. Sin embargo, los fanáticos le dejaron claro que su favorito era Román. Durante algunos pasajes del duelo, la barra boquense entonó una canción que aseguraba que en la Boca "el más grande es Román". El partido de exhibición terminó con triunfo de los históricos de Boca por 5-3. Riquelme marcó el 4-1 parcial, con un derechazo que derrotó al ex Colo Colo y Universidad de Concepción, Cristián "El Tigre" Muñoz. Por su lado, Messi también se hizo presente con un tanto, el que fue muy aplaudido por la gente que repletó el recinto xeneize.

"GRACIAS A TODOS"

Riquelme, emocionado apenas finalizado su partido despedida, les agradeció el cariño recibido a los hinchas de Boca y a todos los argentinos. "La verdad que fue lindo, los bosteros estamos todos contentos. Esperemos que ellos hayan disfrutado mucho, yo estoy muy agradecidos a los jugadores y al cuerpo técnico que vinieron y a todos los que tuve durante mi carrera. Y la gente, nada, solamente les tengo que decir siempre gracias, porque me dan mucho cariño", indicó el histórico '10' del Xeneize en diálogo con TV Pública.

Y continuó: "Estoy contento. Creo que el hincha lo disfrutó muchísimo. Los bosteros somos muy agradecidos. Todos los jugadores que estaban con la camiseta de nuestro club nos han dado muchas alegrías, y creo que ellos también lo han disfrutado mucho".

Sobre algunos entrenadores que formaron parte del homenaje en la Bombonera, como Carlos Bianchi, Alfio Basile y José Pérkeman, señaló: "Es gente que yo quiero mucho, que me ayudó mucho. Carlos es el culpable de todo lo que está pasando: él nos enseño a competir y a ganar. Coco me enseño muchas cosas del fútbol y de la vida. Yo soy agradecido. A José lo tuve de chico, en el juvenil, estoy muy pero muy feliz de que estén todos acá".

Además, Riquelme agradeció, una y otra vez, el cariño que recibe de los hinchas del club de la Ribera, al que consideró "demasiado" y "más de lo que me imaginaba". Y añadió: "Es lo único que pienso cada día: cómo puedo cuidar ese respeto y cariño que me tienen. Ojalá dure hasta el último día".

"Yo les mando un beso grande a todos los argentinos. A todos los hinchas de todos los clubes también, porque me han tratado siempre con mucho respeto, pero principalmente a todos los argentinos. Esperemos que todo el país lo haya disfrutado. Tuvimos la suerte los hinchas de Boca de tener jugadores que nos han dado muchas alegrías, la Selección también, y tuvimos a los últimos campeones del mundo, así que es maravilloso", finalizó una de las grandes leyendas de Boca Juniors en el patio de su casa.

"LA PELÍCULA MÁS LINDA"

"Esto es demasiado. Quiero agradecer a todos los cuerpos técnicos y compañeros que tuve en este club: me han hecho muy feliz, me han ayudado, me han hecho disfrutar, me han hecho que yo les caiga bien a todos ustedes. Yo llegué en el 96, y tuve la suerte de que el 10 de noviembre del 96 entré en una película, en la película más linda que le puede pasar a una persona. Yo soñaba de chiquito ser futbolista. Cuando corría en Don Torcuato quería ser el Beto Márcico, Maradona, el Manteca Martínez. Y después los tuve de compañeros, y me han hecho muy pero muy feliz".

EL AGRADECIMIENTO A LA SELECCIÓN ARGENTINA

"Hoy vinieron los jugadores de la Selección, a quienes de verdad no tengo más que decirles muchas gracias. Se esforzaron. Terminaron de jugar hace muy poquito, han hecho un viaje muy pero muy largo, y desde el primer día que les dije que iba a hacer la fiesta me dijeron que sí, el cuerpo técnico de la Selección también. Y después, todos los demás son gente que yo quiero mucho, me han ayudado mucho y me han hecho disfrutar de jugar en la Selección con ellos. Espero que lo hayan pasado muy bien".

"LOS DOS MÁS GRANDES"

"Pasaron muchas cosas durante mucho tiempo, pero he sido un afortunado, porque me tocó jugar con el más grande, que yo vi desde chiquito, que fue Maradona. Hoy es un día maravilloso para todos los bosteros, porque podemos disfrutar. Fui afortunado, porque de chiquito fue lo más grande que yo vi, creo que todos los argentinos. Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo, y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida, y es maravilloso tenerlo hoy acá. Sé, Enano, que te tenías que ir de vacaciones. Le pido disculpas a tu familia, que tuviste que quedarte un par de días más. Agradecido, porque hace muchos años, cuando te dije que quería hacer el partido, me dijiste siempre que sí, y de verdad que para todos los bosteros tener la suerte de tenerte acá es inolvidable. Mandarle un beso a tus viejos, que están por ahí arriba, espero que lo hayan pasado muy bien, te quiero mucho".