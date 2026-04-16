Risa y cabina del viento

Desde el jueves 16 de abril, participando del estreno simultáneo en todo el país, se exhibe la película de 2025 dirigida por Juan Cabral que tiene a Cazzu en su debut como actriz cinematográfica junto a Diego Peretti, Elena Romero y Joaquín Furriel.

El filme tuvo su estreno mundial en la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en la competencia oficial argentina, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Dirección. Risa, una niña de diez años, vive en Ushuaia con su madre Sara. Al ser período de vacaciones, Sara le pide a su vecino Esteban que cuide a su hija mientras ella se va a trabajar. Es así como Risa empieza a desarrollar interés por una cabina telefónica aparentemente fuera de servicio, hasta que un día, jugando con el teléfono, comienza a escuchar voces de personas fallecidas que le piden ayuda por asuntos pendientes. Si ella cumple, le permitirán hablar con su padre muerto, a quién perdió en un incendio.

En 2010, Itaru Sasaki enfrentaba la muerte de su primo por cáncer. Buscando la manera de atravesar el duelo, compró una antigua cabina telefónica que ubicó en su jardín, desconectado de todo “sistema terrestre”, pero conectado con su mundo emocional: “Como mis pensamientos no podían transmitirse por una línea telefónica normal, quería que los llevara el viento”. Esto que comenzó como un refugio personal, se socializó tras el tsunami que azotó su región en 2011 dejando un saldo de miles de muertos y desaparecidos. Itaru Sasaki rescató su cabina telefónica, la reubicó en una colina ventosa con vistas al Océano Pacífico, al pie del volcán Kujira-Yama, junto al pueblo de Otsuchi, y así “kaze no denwa” (que se puede traducir como “el teléfono del viento”) pasó a ser un espacio donde transitar el duelo personal y colectivo de la tragedia. Hoy, hay réplicas de la cabina en distintas partes del mundo, con esta misma intención. Esta ha sido la inspiración para “Risa y la Cabina del Viento”.

Cazzu enfrenta un desafío actoral en esta película que marca su debut cinematográfico. La cantante urbana interpreta a una madre soltera, rol que desarrolla en un delicado equilibrio entre lo sensible y lo sobrenatural. La trama sigue a una niña llamada Risa, interpretada por Elena Romero, tras la pérdida traumática de su padre en un incendio. A través de una cabina telefónica con la capacidad de comunicarse con los muertos, las escenas adquieren un surrealismo que mantiene la atención del espectador. El film también representa una convergencia significativa de talentos, en la que Peretti y Furriel aportan su prestigiosa experiencia actoral. La producción cuenta con una dirección de arte meticulosa y un guión que entrelaza hábilmente lo cotidiano con lo fantástico, lo que permite a la audiencia experimentar emociones intensas.

Para Cazzu, este proyecto representa un nuevo capítulo en su carrera artística. La cantante, conocida por su habilidad en el escenario musical, se ha reinventado con éxito en la pantalla grande. Tras su aclamado debut, ha recibido elogios tanto de la crítica como del público, destacándose su actuación en un rol completamente opuesto a su imagen musical. El paso de Cazzu al cine no solo ha ampliado sus horizontes profesionales, sino que también la ha posicionado como una figura versátil en la escena cultural. Su transición ha despertado interés tanto en quienes la han seguido en su carrera musical como en nuevos admiradores del cine.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 16, dom 19 y mie 22 de abril):

19:15 Hs. RISA Y LA CABINA DEL VIENTO (2D castellano)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 17 y mar 21 de abril):

19:15 Hs. RISA Y LA CABINA DEL VIENTO (2D castellano)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 18 y lun 20 de abril):

19:15 Hs. RISA Y LA CABINA DEL VIENTO (2D castellano)

Título original: Risa y la Cabina del Viento

Género: Drama fantástico

Origen: Argentina

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora 37 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Juan Cabral

Guión: Pablo Minces, Juan Cabral

Producción: Flora Fernández Marengo

Música: Diego Tuñón, Babasónicos Fotografía: Leandro Filloy

Montaje: Emiliano Fardaus

Reparto:

Diego Peretti (Esteban), Cazzu (Sara), Joaquín Furriel (Rodrigo), Elena Romero (Risa), Graciela Borges (Greta), Gustavo Garzón (Antonio), Silvina Sabater (Abigail), Fabián Casas (Augusto)